El Monsacro y su dueño

La verdad es que solo la mala leche que entra al ver el cartel del inicio quita las ganas de subir al Monsacro. “¡Obligatorio llevar el perro atado en todo momento! ¡Multas de 750 a 3.000 euros!”.

Con solo una recomendación sería suficiente. A los que tenemos perros nos encantan los animales. ¡Todos! Vacas, cabras, ovejas, rebecos. Lo que no nos gustan son los alcaldes populistas.

Voy a decirle una cosa: subir y bajar con un perro atado en este tipo de caminos de montaña es peligrosísimo para las personas e incluso para los animales. En un momento dado, te puede desequilibrar y, sin querer, hacerte una desgracia. Solo me encontré ganado arriba del todo, donde las ermitas. Lo que quiere decir que habría valido con atar al perro en el momento en el que uno se topa con el ganado. Las vacas estaban supertranquilas. Si alguna vez algún perro las ladró, no quiere decir que todos lo hagan. Exactamente igual que las personas. Hay de todo tipo, pero normalmente somos civilizados.

Me ofende que pongan barreras al monte. Los montes son de todos. ¡Con respeto! Los ganaderos hacen su labor, pero repito que las montañas son de todos y no hay ningún problema con los amantes de la naturaleza. Este tipo de populismos son de otra época. Señor alcalde, hay que educar, no multar. Grábeselo en su cabeza. La educación es lo más importante.

Y para finalizar, una recomendación: plante árboles en la subida, que no había ni una sombra, y recupere manantiales. Los árboles los han quemado, muchas veces los ganaderos para dejar pastos, pero está en su mano reforestar con árboles autóctonos. Cuide la montaña sagrada y deje de multar.

Es una pena que una montaña tan bella usted la reduzca a una pequeña república bananera. Educación y sentido común, excelentísimo. Recuérdelo.