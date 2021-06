Juventud de “Viva la Pepa”

No es de justicia demonizar a los jóvenes justamente en una época en que los hemos tenido casi un año encerrados por decreto ley, con medidas de restricción al auge de la testosterona. A todos nos falta un verano, nos lo hurtaron; pero a ellos más, que tienen por norma convertir los meses estivales en el origen de muchos de los mejores sucedidos que colmarán el baúl de los recuerdos del resto de su existencia. Aun así, merecen una llamada de atención aquellos que de manera poco responsable se saltan las normas a la llamada de “Viva la Pepa”.

El fin de un curso condicionado por el covid y la culminación en positivo de la EBAU, con el aderezo de los efluvios de la última etapa colegial antes de la aventura universitaria, conforman un cóctel explosivo que, pleno de abrazos y proximidades y a tragos exentos de mascarilla, puede ocasionar, en los próximos meses, una estampida de los contagios en una franja de edad que será la última en engrosar las listas de vacunación. Si no se andan con cuidado, muchos enfermarán, otros llegarán a la hospitalización y puede que acaben en la UCI. Y alguno inevitablemente morirá, por pura estadística. No olviden que ser joven no garantiza la inmortalidad.

Ya vamos por la variante delta de la crisis vírica, cada una más contagiosa que la anterior, y no conviene bajar la guardia. Hagamos el esfuerzo todos, pero sobre todo la juventud ávida de recuperar la libertad perdida, ahora que se acercan las vacaciones para muchos, de guardar ciertas distancias. No vayamos a meternos de cabeza en un otoño nefasto y sin letras en el alfabeto griego para añadir nuevas variantes del covid, que sigue ahí, en la calle, al acecho. No convirtamos a última hora la pandemia en un pandemonio.