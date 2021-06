¿Otro capítulo de la historia universal de la infamia?

Podemos señalar algunas fundaciones relevantes llevadas a cabo por asturianos. El próximo 12 de agosto la calle principal de Corao –Cangas de Onís– llevará el nombre de Eduardo Llanos, que estudió en el instituto fundado por Jovellanos, arquetipo del asturiano ilustrado, personaje de la mayor relevancia, casi un héroe nacional, en Chile, que, a sus expensas, creó y sostuvo una escuela en Corao, donde cada escolar recibía, al ingresar, a comienzos del siglo XX, un cuaderno, un lapicero y un cepillo de dientes. “Todos los días –escribió Eduardo Llanos– palpo las consecuencias fatales de la ignorancia de las masas de españoles que se desparraman por toda América, siendo preciso reconocer que la mayor parte de nuestros males proceden de aquí”.

En 1953 es elegido presidente del Centro Asturiano de México Laureano Carús Pando. Como vicepresidente figura Aurelio González –que será otro gran presidente, que sucederá a Carús en 1965–. El 6 de mayo de 1956 Carús propone, en Asamblea Extraordinaria, la adquisición de 54.799 metros cuadrados en Tlalpan por un precio de 1.369.000 pesos a pagar en diez años en oro nacional. Los socios tienen miedo a no poder amortizar la deuda y el presidente pierde la votación. Entonces Carús dice: “La compra se hará de todos modos. Si sale mal, me quedo yo con los terrenos, y, si sale bien, serán para el Centro”. El 2 de febrero de 1958 se colocó la primera piedra del edificio de Parque Asturias, traída de Caravia, tierra natal de Laureano Carús. El 14 de julio de 1964 se dan por terminadas las instalaciones deportivas de Parque Asturias sobre una superficie de unos 100.000 metros cuadrados. Esta obra fue uno de los pasos decisivos en el desarrollo de la extraordinaria representación de Asturias en México. Ese mismo año de 1964, Manuel Iglesias Villa, presidente del Centro Asturiano de Madrid, visita el país azteca y declara: “El Centro Asturiano de México es algo fuera de serie, sin igual en el mundo y del que deberán sentirse orgullosos todos los asturianos en particular y, en general, todos los españoles”.

En Argentina hay dos Carlos Rodríguez asturianos, ambos excepcionales, uno es pongueto, de Abiegos, y, afortunadamente, vive. El otro es de Calleras, Tineo, de casa el Fontón y, desgraciadamente, ya fallecido. Carlos Rodríguez, pongueto, con otros directivos del Centro Asturiano de Santa Fe fundó el Colegio Argentino-Español “Covadonga”, donde los niños cantan el Asturias Patria Querida en cada acto solemne del Centro y juegan a la cuatreada. Carlos Rodríguez, de Calleras, participó en convertir el Club Tinetense de Buenos Aires en una residencia de ancianos con la dirección de Venancio Blanco, de La Riera (Cangas de Onís), con la colaboración del Gobierno de España, de los Ayuntamientos asturianos y, sobre todo, del Gobierno de Asturias. La Residencia Tinetense es, hoy, la felicidad de muchos vieyos y vieyas asturianos y españoles de Buenos Aires. Esta fundación es de una importancia máxima, dada la precariedad de los servicios sociales en Sudamérica.

Entre los numerosos monumentos dedicados al maestro, a los maestros, en el mundo pocos habrá comparables al erigido en Taramundi al maestro Manuel Lombardero Arruñada. En 1949, en el 30 aniversario de su muerte, sus antiguos alumnos emigrantes en La Habana deciden honrar su memoria. Había puesto escuela en Taramundi más de cuarenta años, llegando a tener más de cien alumnos, asumiendo el trabajo que, ahora, corresponde a un claustro de profesores. Sus discípulos encargaron el busto en bronce a un escultor de origen italiano, que, por fotos del maestro, modeló la estatua en La Habana, que, enviada en barco, fue inaugurada en Taramundi en 1951. En la peana del monumento dice: “Homenaje de sus discípulos en España y América fieles a la divisa hidalga de honrar honra”. Se cuenta que todos los alumnos de Lombardero se dedicaban en La Habana a trabajos cualificados, por la buena preparación que les había dado su inigualable maestro en Taramundi.

Sabino García Fernández, funcionario de Hacienda en Salamanca, fue nombrado cónsul de Asturias en la capital del saber –“quien quiera saber que vaya a Salamanca”– por los estudiantes asturianos de medicina, de farmacia, de filología, de filosofía… “Tú eres nuestro cónsul aquí en Salamanca”, le dijo un estudiante de medicina de La Felguera. El 6 agosto de 2008, en la Feria de Muestras de Gijón, Sabino recibió un pergamino del Gobierno de Asturias con el reconocimiento oficioso de su condición de cónsul, confirmando el nombramiento antes otorgado por los estudiantes asturianos en Salamanca. Hacía préstamos –a veces a fondo perdido– a los estudiantes asturianos en situación de falta de liquidez transitoria. Ayudaba a los estudiantes asturianos, pero los amonestaba cuando anteponían la folixa a los estudios. Mantuvo siempre una actitud elegante; cuando, en Oviedo, algún médico o boticario intentaban pagarle una pequeña deuda de treinta años antes, aclaraba: “Las deudas en Hacienda prescriben a los cinco años, así que ya no tienes que devolverme nada”. Sabino García falleció en 1911, a los 93 años, dejando un recuerdo imborrable en muchos de los alumnos asturianos de la Universidad de Salamanca, a los que el cónsul de Asturias había ayudado alguna vez.

Sería interminable citar todas las fundaciones beneméritas fundadas por los asturianos, como la fundación Manuel Suárez de Navia-México, la Fundación Masaveu y la Fundación Vinjoy, en Oviedo, la Fundación Revilla-Gigedo, en Gijón, la Fundación Archivo de Indianos, en Colombres, la Fundación Valdés Salas, en el Occidente, el Auxilio Mutuo en Puerto Rico, la Quinta Covadonga en La Habana y las numerosas fundaciones de beneficencia ligadas a los Centros Asturianos. También la Fundación Selgas Fagalde fue benemérita en su formación, mientras la familia conservó el control de sus bienes. Fortunato Selgas ha manifestado muchas veces su afán de contribuir, con su hermano Ezeqiel y su familia, a “la regeneración moral y cultural de la región asturiana”. Desde la creación de la Fundación Selgas-Fagalde, en 1991, se da una gestión opaca, falta de transparencia, agravada por las consecuencias del covid. No se cumplen los estatutos de la Fundación, que prohíbe la dispersión de las obras, cuando –contra toda lógica– se comienza por la puesta en venta de las piezas más valiosas de la colección: el “Aníbal vencedor…”, de Goya, y la Inmaculada del Greco. A la “extraordinaria felicidad” que manifestó el director del Museo del Prado, Miguel Falomir, al recibir la obra de Goya se corresponde la tristeza de Asturias por un despojo que incumple el texto de los estatutos de la Fundación donde se señala que” los beneficiarios de la institución son los naturales y residentes en el Principado de Asturias”. El Gobierno de Asturias y la Junta General del Principado promueven la declaración de Bien de Interés Cultural de la Fundación. Además, el Gobierno autonómico debe exigir la realización de las auditorías externas previstas en la Ley 30/1994 de 24 de noviembre de Fundaciones. De esta forma, intentaremos evitar que se reescriba un nuevo capítulo de la Historia Universal de la Infamia, según el relato de J.L Borges. La opacidad y reserva de la Fundación Selgas recuerda a Hákim apodado el Velado porque el ángel Gabriel le infundió un glorioso resplandor que los ojos mortales no toleraban. Tal es la justificación de la máscara, ser reservados para no deslumbrar a la gente. Pero, en realidad, detrás de la máscara no había tal resplandor, sino más bien todo lo contrario, olor a morrina. Además, en el concejo de Cudillero llueve sobre mojado, porque los responsables de las Administraciones anteriores no hemos sido capaces de acoger obras de Dionisio Fierrros, el pintor de Ballota, a pesar de la actitud ejemplar de la Asociación Cultural de Ballota y de los herederos del pintor.