Agustín Costa García, in memoriam

En este contexto, me gustaría destacar las cosas que, precisamente, destacaban en Agustín. La más clara era la paz que transmitía. Esto no quiere decir que no existieran desencuentros, al igual que una persona alegre también puede llorar. Pero uno solo puede transmitir algo que posee intrínsecamente, y Agustín la transmitía porque la tenía y la buscaba.

Todos los que le conocisteis sabéis que entrar en su despacho era entrar en un sitio de paz. Era entrar en un lugar donde hablar y escuchar eran siempre bienvenidos. Nunca, a lo largo de esos años, Agustín dijo “vuelve más tarde” y, por supuesto, no hacía falta fijar reuniones. Se hablaba. Se escuchaba. Se discutía. Se opinaba. Se respetaba. Se trabajaba. Agustín disfrutaba trabajando. Mucho. Es la segunda característica que me gustaría destacar. Al igual que su forma de ser, la de un espíritu libre y rebelde. Quizás por eso coincidimos. Se formó un grupo que funcionó, con muchas Tesis Doctorales, Seminarios de Investigación, Tesis de Licenciatura, Trabajos Fin de Máster, proyectos, publicaciones y empresas. El tiempo y el trabajo lo fue modelando y la ciencia se convirtió para mí en un sitio muy agradable donde estar. Un sitio feliz, tremendamente exigente en ocasiones y muy generoso en otras.

El último proyecto en el que trabajamos juntos terminó en diciembre de 2017. La última vez que le vi, yo salía del laboratorio y él entraba. Le di los buenos días con una amplia sonrisa y él me los devolvió. Yo me presentaba a la cátedra en breve y él fallecía a las pocas semanas. No hubo más.

Probablemente donde estés no haya días ni noches, quizás una mezcla armoniosa, aunque eso sea el fondo de la memoria. Y espero que sea un sitio como la entrada de tu despacho, acogedor: que te acoge y escucha. Me animo a escribir este texto, haciendo mía una de tus frases: “Lo que hay que hacer, se hace y está”. Y lo termino con el himno universitario, en tu recuerdo:

Gaudeamus igitur (Alegrémonos pues)

Iuvenes dum sumus (mientras seamos jóvenes).

Post iucundam iuventutem (Tras la alegre juventud)

Post molestam senectutem (y la incómoda vejez),

Nos habebit humus (nos recibirá la tierra).

Vivat Academia (Viva la Universidad),

Vivant professores (vivan los profesores),

Vivat membrum quodlibet (viva cada uno de sus miembros),

Vivant membra quaelibet (vivan todos ellos),

Semper sint in flore (resplandezcan siempre).

Descansa en paz, Agustín, en la paz que a todos deseabas y en la paz bonita que transmitías.

Con mucho cariño y un fuerte abrazo a Nori, Rafa, Lucía, Guti, Raquel, tus nietos y resto de familiares y amigos.