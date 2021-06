En este momento de recapitulación, resulta providencial recuperar la memoria de la aldea, rescatar lugares y toponimias que caminan con resignación a verse sepultadas por el olvido y la maleza. Ya no huele en los pueblos a miel de brezo. Ya apenas pasta el ganado en las praderías, rumiando el fulgor esmeralda de los campos, de sol a sol. Desapareció la hierba y el bosque se extiende y con él los animales salvajes, que recuperan el territorio del que fueron expulsados, y arrasan en venganza las pequeñas fincas, apenas vigiladas. Donde antes había cultivo hoy emerge una naturaleza montuna. El hombre del medio rural, el paisano, el artista moldeador de paisajes desde tiempos ancestrales, se bate en retirada. Se hace viejo, le abandonan las fuerzas, y sus hijos reniegan del terruño: no quieren vivir esclavizados por un medio que por incómodo les resulta hostil. Los pueblos se despueblan; las mujeres se van y con ellas los niños que ya no nacen. Quedan hombres solos, solterones aferrados a la tierra nutricia. Y urbanitas que arriban los domingos para deleitarse con la berrea de los ciervos. O a fotografiar osos, cada vez más y menos huidizos.