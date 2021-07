Más se perdió en Cuba

Y así es, en la isla se ha perdido la comida, se han perdido las libertades, el sueño, el agua potable, el civismo, los derechos inalienables, la moneda oficial, la ilusión, el sentido común, la salud ¡y tantas cosas más! El régimen castrista la ha hundido en ese precioso mar Caribe, con su peso de plomo.

Aun así en las agencias de viaje se compran los paquetes de vacaciones para una estancia “inolvidable” en sus playas, con su gente, en sus hoteles. Ahora bien ¿conocen estos turistas españoles que han decidido entregar su dinero a un régimen que reprime, limita y encarcela a los cubanos? ¿Sabe usted, turista español, que su consulado está cerrado actualmente por la gran cantidad de casos de covid-19, que hoy son 2.698 al día? ¿Sabía que los candidatos vacunales, que el régimen ha llegado a incluir en la oferta vacacional para turistas que quieran el pack completo con “vacunas” incluidas, no han sido reconocidas pon la OMS como tales? ¿Que aún se espera del régimen la información clínica del estudio previo para estudiar su inclusión como vacunas y que además ya están siendo administradas en la población, incluso en niños, habiéndose saltado deliberadamente el proceso COVAX? ¿Y que además hay miles de testimonios de personas que han enterrado a sus familiares después de recibir esta “vacuna”? ¿Sabe usted que al llegar a Cuba debe permanecer cinco días aislado sin disfrutar de ese sueño vacacional? ¿Sabe usted que si se enferma va a ser llevado a un centro de aislamiento y que va a tener que pagar servicios que en España tiene gratis y con garantías? ¿Sabe usted que si aun así decide ir, el dinero que deje en la isla será utilizado para sufragar los gastos que le origina el aparato represor al régimen, dígase, cámaras de vigilancia, agentes que vigilan 24 horas al día a los opositores y les impiden salir de sus casas? ¿Que les pegan, detienen, amenazan y vandalizan sus casas con menores dentro?

Actualmente en Cuba existen más de 150 presos políticos, personas que cansadas de sufrir el abuso policial y la falta de libertades y de ver tanta injusticia se expresaron. Sí, sólo por expresarse en las redes sociales o por declarar su descontento públicamente les encierran en cárceles de alta seguridad. Les aíslan, no les permiten contactar con su familia, les pegan, les meten en celdas de castigo desnudos y maniatados, les exponen a presos contagiados del virus para que se contagien, no les permiten tener visitas de sus familiares ni que se les envíe medicación alguna. Sólo realizando una búsqueda en Google podrá ver todas las barbaridades que está cometiendo ese régimen comunista. Ahora, con la llegada inevitable de internet a la isla se puede acceder a las miles de denuncias de las madres que no saben dónde están sus hijos encarcelados, sólo por disentir, por pensar. Y es que la isla se revuelve, se empeña en sacudirse ese mal virus que es el comunismo. Y denunciamos, y escribimos y vamos a donde nos escuchen y donde no, también, porque es imperativo que los gobiernos dejen de ser cómplices de ese sistema que solo ha traído la pobreza y la destrucción, no solo de la isla sino también de muchos países hispanoamericanos y que se empeña en seguir conquistando tierras. No se pueden quedar cruzados de brazos, hay que atajar esto antes de que siga creciendo, porque en Europa también crece este mal y España está llena de comunismo.

Ahora que lo sabe, decida usted de qué lado estar, del pueblo o del régimen. Vacaciones en Cuba ¿sí o no?