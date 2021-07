Problemas de inflamarse

Una gran causa tiene tan extraordinaria justificación para los que la sostienen que les hace inflamarse, ponerse heroicos y asumir riesgos sin medida. Una gran causa tanto puede ser la independencia de Catalunya como la lucha contra ella. La inflamación de una gran causa puede llevar a que se derritan los termómetros, pero si no ocurre la fiebre luego baja, las leyes del cuerpo retoman el mando y depuran los residuos. Lo saben bien quienes participaron en el asalto al Capitolio y hoy están encausados, los promotores del procés a los que pide cuentas el Tribunal de Cuentas o quienes pusieron en marcha la llamada policía patriótica para frenar la intentona sin respetar el reglamento del partido. El poder de ignición de una gran causa es tan grande que conviene no jugar con ese fuego. Si uno se inflama está perdido, pues no mide, pensando que el día después no habrá termómetros.