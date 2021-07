El acercamiento lento y espinoso entre PSOE y PP

Sin duda conocerán el chiste: ¿Cómo se quieren los puercoespines? Pues con mucho cuidado. El PSOE y el Partido Popular trataron esta semana de establecer un giro en sus frías y distantes relaciones en Asturias, una pequeña aproximación que ha resultado infructuosa pero que abre un camino que, ambos partidos reconocen de puertas adentro, están dispuestos a explorar. Pero los desencuentros en lo que va de legislatura han sido notables y los recelos mutuos son grandes. ¿Insalvables? Lo veremos después del verano.

La presidenta del Partido Popular, Teresa Mallada, planteó al presidente del Principado, Adrián Barbón, celebrar la primera reunión bilateral de ambos partidos en la víspera de un relevante debate parlamentario: se sometían a aprobación dos leyes del gobierno (Salud y Derechos Sociales) y los populares querían que el parlamento tomase en consideración su propuesta legal sobre los polígonos industriales, que el PP lleva tiempo trabajando y presentando. Para ello era necesario como mínimo la abstención de los socialistas.

La fontanería funcionó en lo básico: el Gobierno accedió a que Mallada anunciase la cita, negociada con discreción, y ambas partes emitieron casi al mismo tiempo la convocatoria de la reunión. Pero poco más se hizo. No se había negociado previamente ningún compromiso mutuo. Y aunque tras la reunión ambos partidos se lanzaron guiños para iniciados (Mallada se refirió a Barbón como “mi presidente” y la portavoz del Gobierno, Melania Álvarez calificó a Mallada de “jefa de la oposición”), el cortejo quedó en meros piropos.

Sin nada preestablecido, el grupo parlamentario del PSOE se pasó la noche dando vueltas a su voto sobre la propuesta del PP. El guion era el siguiente: el PP respaldaría las leyes del Gobierno y evaluaría la respuesta de los socialistas en su iniciativa legislativa sobre los polígonos industriales. Si los socialistas no accedían a activarla, la respuesta sería el no de los populares al nombramiento de Pablo Baquero, persona de la confianza de Barbón, para el consejo consultivo.

La sesión del miércoles fue intensa en la trastienda parlamentaria. El Gobierno, sabiendo ya que su grupo parlamentario no accedería a la petición de los populares, trató como pudo de obtener apoyo suficiente al nombramiento del consejo consultivo. Se intentó con Ciudadanos, pero tras varias vueltas y criterios dispares, los naranjas se quedaron en la abstención. Al final, socialistas y populares hablaron a las claras y percatándose que instalarse en una dinámica perversa de bloqueos mutuos resultaría perjudicial para todos. El PP terminó respaldando el nombramiento de Pablo Baquero. El PSOE está dispuesto a considerar en otoño la propuesta de los populares para los polígonos industriales

¿Quién ha ganado y quién ha perdido? Simplificar en esa dicotomía es inadecuado. Si los puercoespines quieren entenderse deben despejar antes la incógnita de si el otro acude a la cita realmente de buena fe.

El PSOE sostiene que si el PP quiere que sus iniciativas parlamentarias tengan recorrido y no choquen con el rechazo del Gobierno tendrá que dialogar antes. “No basta con una foto el día antes de un Pleno”, señalan fuentes socialistas. “El Gobierno está dispuesto a negociar y acordar, pero siempre con sinceridad y no con imposturas. Por el Ejecutivo no va a quedar, pero el PP debe actuar de forma clara y sin rodeos”, sostienen las mismas fuentes. El PSOE asturiano cree que el PP “está en el no permanente” y afirma que esa actitud “debilita a los populares, y a quien beneficia es a Vox”.

El Partido Popular cree en cambio que al PSOE le viene como anillo al dedo la expresión “ni una mala palabra, ni una buena acción”, que esgrime la voluntad de diálogo de una forma vacía y que no ha sido capaz de ver el valor del movimiento llevado a cabo. Los populares creen que los socialistas no pueden pedirles que renuncien a su discurso de crítica, en especial sobre cuestiones del gobierno central lesivas para los intereses de Asturias.

En resumen, las espadas vuelven a estar en alto, pero los puercoespines se han tanteado. Ni el PSOE puede pretender que el PP renuncie a su vocación de ser partido de gobierno ni los populares pueden esperar que los socialistas forjen con ellos una alianza imposible contra Pedro Sánchez, como llegó a plantear Mallada. Pero ambos partidos deben aprender a reconocer sus espacios de discrepancia y a ser naturales en aquellos en los que Asturias necesita de su entendimiento. La segunda mitad de esta legislatura requerirá del concurso de una mayoría sólida, leal y sincera para tomar decisiones relevantes para el Principado. De momento, ambos partidos tienen el verano para pensarlo: veremos si han madurado la materia en septiembre y logran esa cuidadosa estrategia de los puercoespines.