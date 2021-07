La voz de los trabajadores sanitarios

En estos meses, nuestros sanitarios y sanitarias han participado en múltiples debates en la Junta General aportando ideas de cómo afrontar mejor la pandemia. Fueron cruciales para el dictamen que elaboró la comisión de estudio covid-19 y para establecer prioridades presupuestarias. Hay que decirlo claro: sin los médicos y enfermeras, sin las TCAEs y celadoras, sin el personal de limpieza, de alimentación o administrativo no hubiéramos respondido a la pandemia como lo hicimos; no habríamos tomado decisiones adecuadas en momentos difíciles. Estamos en deuda y las fuerzas progresistas tenemos que estar de su lado.

¿Tiene ahora algo que decir el personal sanitario sobre los problemas de salud de Asturias? Podemos Asturies cree que sí. Por eso, la Ley de Salud que se aprobó la semana pasada, gracias a una enmienda transaccional, incluirá, por primera vez en la historia, a nuestro personal sanitario en el Consejo de Salud del Principado, de manera que pueda orientar las políticas generales en materia de salud. Se trata de un órgano consultivo que, a pesar del escaso interés del gobierno en reunirlo y darle actividad, es fundamental en materia sanitaria. Forman parte del mismo empresarios, organizaciones de consumidores, colegios profesionales, asociaciones de pacientes y sindicatos de clase de ámbito asturiano, además de los ayuntamientos y el gobierno autonómico. Sin embargo, hasta la fecha no participaba ninguna representación de los trabajadores sanitarios. Es decir, los trabajadores de la sanidad pública no podían opinar sobre cómo orientar los problemas de salud de nuestra comunidad autónoma. ¿Es justo dar voz a la gran patronal –que defiende los intereses de la sanidad privada– y negársela a los trabajadores públicos de nuestra sanidad?

Desde Podemos pensamos que no, y también que es el momento de revertir esa situación y asegurar que, además de todos los integrantes que ya participaban en los Consejos de Salud, nuestro personal sanitario, las personas a las que hemos aplaudido durante año y medio y a las que hemos pedido sacrificios sin contraprestaciones, pueda participar y opinar. Gracias a nuestra enmienda aumentará la pluralidad del órgano, se doblará la representación de los sindicatos de clase, y se garantizará que las decisiones en materia de salud se tomen tras escuchar a más agentes sociales, en este caso incluyendo a los representantes que elija el personal sanitario. ¿Es suficiente? No. Para reforzar nuestra sanidad pública necesitamos mayor inversión para ampliar el número de profesionales sanitarios y reducir listas de espera; recuperar la presencialidad; asegurar médicos, pediatras o enfermeras en zonas rurales; aumentar personal de psicología, nutricionistas, fisioterapia, etc. Necesitamos, en definitiva, reforzar nuestros centros de salud de atención primaria y ampliar el enfoque para actuar en nuestros barrios y comunidades ante los problemas sociales que tienen impacto en la salud, en particular la contaminación, la alimentación, las desigualdades sociales y la precariedad laboral. Escuchar, aprender y actuar.