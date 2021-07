Amor de madre

Yo no sé si las madres de antes nos querían más o menos que algunas de ahora; en todo caso, soy hija de una generación en la que nuestros padres y madres intentaban por todos los medios que tuviéramos un futuro, que fuéramos hombres y mujeres de bien, que fuéramos responsables y que nuestra vida estuviera asentada en valores tales como la honradez, el respeto, el trabajo y el esfuerzo; en fin, algo que hoy puede sonar a trasnochado.

Es verdad que cada época tiene sus propias peculiaridades y resalta como virtudes cosas muy diferentes, pero, más allá de las diferencias marcadas por el signo de los tiempos, los resultados, tanto en lo personal como en lo colectivo, van a depender de los valores que te hayan inculcado en la familia para manejarte en la vida.

Respecto al reciente asunto de los jóvenes que hicieron el mal llamado “viaje de estudios” a Mallorca –digo “mal llamado” porque en realidad son viajes para el desmadre, que no aportan nada a la formación ni a la riqueza personal de quienes lo hacen–, he escuchado auténticas sandeces y he echado en falta espacios de reflexión seria que nos permitan valorar lo ocurrido con otra perspectiva, por si es posible aprender de lo que ha sucedido. Pero, ¿qué digo?, ¿aprender? Creo que esto es algo que también está trasnochado. Para aprender hay que pararse con atención ante un hecho, reflexionar con un enfoque que vaya más allá de lo emocional y buscar respuestas que pueden introducir cambios. Claro que no parece que lo de plantearse cambios esté en el interés de un colectivo que, después de una pandemia, sólo quiere volver a vivir como estábamos viviendo antes, sin cuestionarse si las razones de la pandemia no están directamente relacionadas con modelos de vida poco sostenibles para el planeta.

Volviendo al tema de los “viajes de desmadre” y a las consecuencias que han tenido, pocas cosas he leído o escuchado que analizaran con sensatez el asunto. Para empezar, en el contexto general en el que todos estamos inmersos, estos viajes son totalmente prescindibles y quizás los padres son los primeros que deberían advertirlo a sus hijos, pero hay intereses económicos que juegan con ese marasmo que se justifica con el derecho a divertirse –no sabía que existiera ese derecho–, con la falta de límites que tienen muchos jóvenes y con la insensatez de padres e hijos. Al final, de todo esto siempre hay quien saca tajada. Pero muchos padres han perdido una gran oportunidad: la de enseñar a sus hijos que renunciar a algo que no te aporta nada, a la larga te enseña mucho, te hace más fuerte y te ayuda a diferenciar lo que es importante de lo que no lo es. Cuando pasen unos años, este viaje lo recordarán como una anécdota de la que, si no han aprendido algo válido para sí mismos, no les habrá servido de nada y sólo resaltarán de ella el despropósito.

Los medios de comunicación dedicaron programas y espacios a tratar este asunto bajo la óptica emotiva de la falta de libertad, de la vulneración de derechos, etc. En este contexto, le preguntaron a una madre sobre la información que le daba su hijo, ya que parece ser que en el hotel había tenido que personarse la Guardia Civil por los escándalos que estaban montando algunos jóvenes. La madre, orgullosa de su hijo, y haciendo alarde de un amor incondicional, respondió: “Mi hijo es el primero que miente; es botellonero, reguetonero, no tiene ningún objetivo en la vida y no tiene ningún futuro”. Todo ello lo dijo riéndose y alabando las condiciones de su hijo. Los que estaban en el programa apoyaron a la madre con risas y comentarios banales sobre las “virtudes” del muchacho, atribuyéndolas como algo propio de la juventud. Yo me quedé impresionada ante aquel amor de madre “moderna”, que se siente orgullosa de todo lo que en otro tiempo sería denostado y, por supuesto, de lo que ningún padre ni madre sensato se mostraría orgulloso, pero vivimos otros tiempos en los que parece que lo verdaderamente importante y fundamental para los niños y los jóvenes es que se diviertan en todo momento, como si la vida fuera estar en un parque de atracciones todos los días.

Claro que no todos los jóvenes son así, ni este tipo de adición al desmadre representa a la juventud en general. Conozco a muchas familias que educan a sus hijos con principios y con muchas dificultades, por la presión que sufren por parte del entorno; y conozco a muchos jóvenes que tienen objetivos claros en su vida y luchan por labrarse un futuro con esfuerzo, y muchos de ellos también tienen que bregar con un cierto rechazo por parte de esa mayoría jubilosa. Conozco a muchos jóvenes que, por nacer en otros lugares, asumen responsabilidades, trabajan muy duro y su sueño está ligado a ayudar a la familia a sobrevivir cada día. No existe un derecho a divertirse y menos a hacerlo con la desmesura.

El tiempo, que es “cernidor de verdades”, pone a cada uno en su lugar y veremos para qué sirve ese amor incondicional de madre que no alienta en su hijo otra cosa que el desmadre.