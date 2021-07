Sánchez toma la delantera

En primer lugar, porque se sacarán las urnas para pacificar el nacionalismo catalán pero no se votará nada que quiebre el marco de la unidad nacional, auténtica línea roja en el imaginario del votante. Se realizará una consulta sobre el modelo territorial autonómico, sobre el federalismo asimétrico o sobre un nuevo estatuto. Se transferirán competencias y presupuestos, y además habrá un reconocimiento simbólico de las nacionalidades, seguramente en el texto constitucional. Sin embargo, no se irá más lejos; no, desde luego, en lo que queda de legislatura. En segundo lugar, porque la vacunación masiva y la llegada de los fondos europeos garantizan un notable repunte económico. Habrá dinero para mantener las pensiones y los sueldos públicos; habrá dinero para infraestructuras, campañas publicitarias y subvenciones. Y sólo una inflación agresiva y descontrolada –que obligase a subidas inesperadas de los tipos de interés– podría dar al traste con la recuperación. Eso o la aparición de una variante del virus capaz de burlar las vacunas y de forzar a un nuevo cierre del país. Lo lógico es pensar que nada de eso ocurrirá y que el impulso presupuestario y las favorables condiciones de financiación facilitarán un alto crecimiento económico. Y Sánchez no realizará ningún ajuste que le vaya a condicionar negativamente en las elecciones.

El presidente puede tener algo de aventurero, pero no avanza a ciegas. Controla el poder político y, gracias a las necesidades empresariales (y al dinero europeo), su influencia sobre los centros neurálgicos del poder económico va a ser cada vez mayor. Esto es algo que sabe la Generalitat, consciente de que nos encontramos en una situación muy distinta a la de hace una década. En contra de lo que parece, el poder de los Estados se ha incrementado exponencialmente con la pandemia. El virus populista de la izquierda radical decae –todavía no el de la derecha populista, pero todo se andará– y la UE se muestra menos dispuesta a tolerar el capricho de sus socios. Las mismas necesidades económicas, menos tolerantes con las veleidades nacionalistas, exigen un cambio de guion.

Si la concesión de los indultos representa el movimiento más delicado que ha realizado Pedro Sánchez hasta el momento –y el que más puede haber molestado a sus votantes–, ahora llega la hora de la distensión: buenas palabras, diálogo y generosidad presupuestaria. En la Moncloa están convencidos de que controlan el pulso del partido.