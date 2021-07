No podía seguir al frente de Exteriores Arancha González Laya, que ha mostrado sobradamente su incompetencia en la crisis diplomática con Marruecos, la primera que le ha salido el paso. Tampoco era recomendable mantener en Educación a Celaá, la ministra probablemente más cuestionada, tras la aprobación de la Lomloe. El astronauta Duque se hallaba perdido en no sé que galaxia lejana, igual que el ministro de Cultura, desaparecido. A ninguno se le echará de menos.Tras los indultos del procés también queda fuera el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Es como si Pedro Sánchez quisiese que nos olvidáramos de los hechos ahorrándonos a algunos de los protagonistas. El resto del circo parece ser no depende de él, sino de la segunda parte coligada. La crisis no afecta a todos.