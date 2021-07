–¿Cómo ye, ho?

–¡Que nun vamos, Emilio, que no!

–¿Pero váis dejanos colgaos? ¿Qué te fice yo?

–Nun yes tu, ye’l planeta.

–¿Que qué, ho?

–Menos carne, más vida.

–¡No me jodas, eh! ¡Que ye la barbacoa familiar de tolos veranos!

–Mira, Milio, el cien por cien de los animales sufren en las granjas.

–¡Puf! ¡La que ta sufriendo contigo ye la mi hermana!

–¿Por?

–¡Tas politizando el veraneo! ¡Y eso nun te lo consiento!

–¿A que no compraste tofu, ni polenta...?

–¡Vete a la mierda! ¡Quedasteis en venir, Josicarlos! ¡Hai que ser paisanos!

–No, perdona. Hablose de parrillada vegetariana.

–¡Cagon les verdures, el veganismo y la madre que vos…!

–¿Ves? Ya tamos. ¡El discurso del odio! Ye lo de siempre...

–¿Pero qué me tien que decir un ministro a mí?

–Si te prohibiera comer coliflor nun te poníes así.

–Pues claro que no, en la mi dieta mando yo.

–Lo que vos jode ye debatir, a la tu muyer y a ti.

–¿Qué quies debatir? Ya ta la brasa encendía. Y con esti olorín…

–Yo, Emilio, hablote desde una perspectiva sanitaria…

–Y yo desde la barbacoa con brochetes, chuletes, chorizos…

–Nesta familia, chorizos tenemos de sobra.

–¡Cuidao ahí, eh! ¡Perroflauta!

–Yes un sectariu.

–Y tu un rompecojones. ¡Anda, garra a los tus guajes y ven p’acá!

–Si voi ye pa charrar del efecto invernadero y las macrogranjas…

–¡Meca! ¡Tas como una cabra!

–Ya, ya. ¿Tu sabes lo que supón el impacto ambiental?

–¡La barbacoaaa, la barbacoaaa, como me gusta la barbacueeeeee!

–A mi no me cantes, Emilio, no me faltes al respeto.

–El faltosu yes tu, que quedaste en venir y ahora poneste a opinar de la carne.

–Sí. Yo opino de la carne, pero tú solo opinas pol carné.

–¿Cómo ye?

–Yes un intolerante, solo sabes que polarizar el debate.

–Pues les costilles y les brochetes pagamosles a medies.

–¿Pero quién ta hablando de perres?

–Yo, no te jode, que fui quien lo pagó.

–Mejor inculcabais hábitos saludables a los nenos. Tanta bollería…

–¡Bollería la vuestra! ¡Y nun me tires de la lengua!

–Si sabías que toi reduciendo la ingesta de proteínes d’origen animal, ¿por qué nun trajisti verdura y vegetales…?

–Porque toi hasta los güevos de qu’a ti haya qu’echate de comer aparte.

–¡Yes un déspota y un intolerante!

–Y tu yes independentista hasta pa venir un día a comer cola familia.

–Home, ¿voi comer yo lo que quieras tu?

–¿Y voi comer yo lo que quiera el ministro?

–Puf. Nesti país nun se pué debatir nada.

–¡Anda, vete a echate, perroflauta!

www.parandoenvillalpando.com