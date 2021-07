Feito, madera de líder con alma de Perlunes

En septiembre se cumplirán cuatro años desde que Belarmino, a través de una llamada, me planteaba la idea de concurrir a las elecciones a la presidencia de FADE. Mi reacción inicial fue de sorpresa, pero tras varios segundos de reflexión, me percaté de que podría ser un gran líder para la empresa asturiana. Y hoy, transcurrido su mandato, creo firmemente que su liderazgo ha sido incontestable.

La Federación Asturiana de Empresarios requería, por aquel entonces, una buena dosis de unidad empresarial, reposicionarse en el ecosistema socioeconómico, y actuar para situar a los empresarios en el centro de gravedad de las decisiones importantes en Asturias. Este era uno de los retos prioritarios, al que le seguían otros no menos importantes como la defensa de la industria, de una concertación medible y eficaz, mejorar la formación, potenciar la competitividad de las empresas; optimizar la conectividad en el sentido más amplio de la palabra; perseguir una transición energética justa para nuestro territorio. En definitiva, y parafraseando al propio Belarmino Feito, “hacer de Asturias un territorio amable, amigable y capacitado para competir”, para que nuestras empresas puedan crecer y, también, para que la región sea receptora de nuevas inversiones. Feito tenía claro, como lo ha tenido desde que comenzó su carrera empresarial y clave de su éxito, que no solamente se podían hacer las cosas de mejor forma sino de forma diferente.

Y con esta filosofía encaró los objetivos estratégicos que exigía la economía asturiana. Retos que requerían audacia, una gran proporción de esfuerzo, de diálogo y de unidad de toda la clase empresarial. Y Belarmino lo logró. Más de 800 empresarios se reunieron para mostrar con su presencia que tenían una visión compartida para el progreso de Asturias y proponían un plan de acción. Nunca antes la respuesta había sido tan mayoritaria y eso no se consigue de cualquier manera. Valores como el tesón, la cooperación, el arrojo confluyeron en Belarmino Feito y FADE los metabolizo para encarar los desafíos del siglo XXI.

Pero Belarmino Feito, antes de ser presidente de FADE ya ha demostrado ser un empresario de primera categoría que, con portentosa capacidad para anticiparse a las exigencias y ejecutarlas sin dilación, ha logrado, conseguir la confianza del equipo profesional, y también la de un mercado globalizado y extremadamente competitivo. Y de nuevo vuelvo a recuperar John Quincy Adams, sexto presidente de los Estados Unidos de América, que decía que “si tus acciones inspiran a otros a soñar, aprender más, hacer más y ser más, eres un líder”. Querido Belarmino, has inspirado y has enseñado, y seguirás mostrando el camino hacia el éxito, no solo desde Asturfeito, que vuelve a recuperar un excelente presidente, sino a través de los numerosos amigos que has desarrollado durante esta etapa al frente de FADE.

Pero detrás de este hombre con el que, tanto yo como otros muchos miembros del consejo, hemos compartido horas y largos desvelos hay un hombre raza, raza somedana, amante de la tierra que le vio nacer. Un hombre afable, cercano con una gran humanidad, cualidades que le han permitido desarrollar una presidencia cercana, de escucha activa y con gran implicación para ayudar a cualquier empresario. Días interminables pegado al teléfono, viajes a Madrid, siempre con un objetivo en la retina: ayudar a construir una Asturias mejor, la Asturias del siglo XXI, con la que el sueña, y con la que seguirá soñando desde Perlunes. Su pueblo natal, el que abandonó con ocho años y al que ahora regresa para disfrutar de la calidad de vida que ofrece el entorno natural de Somiedo.

Ha sido un verdadero honor trabajar estos años contigo, primero desde FEMETAL y, estos últimos desde FADE. A lo largo de la vida te cruzas con determinadas personas que son inigualables, con dotes extraordinarias y capacidades inéditas. Ese es Belarmino. Una gran persona, un excelente empresario y un mejor amigo. Con esto me quedo, porque seguiremos viéndonos. Gracias Belarmino.