Una diputada del Reino de España firma un documental titulado de esa manera: Que sirva de ejemplo. Diputada, poeta, guionista… Tal apabullante biografía provoca perplejidad. No por los “oficios” por no entender como una Diputada puede tener tal capacidad de trabajo y de no incompatibilidades. Desconozco si el documental, de una productora asturiana que ignoro si es de la señora Diputada, de su pareja, marido, compañero sentimental, compañero de vida o cualquier otro vocablo de indefinición a los que quieren que nos acostumbremos y que no dejan de ser eufemismos, que como sabemos, sirven para ocultar, distraer… Por ello, debería, para que sirva de ejemplo, aclarar la señora Diputada si tiene o no incompatibilidades y que vínculos la unen con la productora. Se llama ÉTICA, no hay eufemismo que valga. Esto como parte política del asunto, de la Res Publica, de la teta publica a mayor gloria de algunos… Canon, como Usted sabe, no sólo es norma/regla, también es pago, por ello reitero: que sirva de ejemplo…

Desde el punto de vista sociológico/literario son todas Ustedes unas antiguas, totalmente desfasadas. Inventoras de palabras extrañas que no hacen nada por el bien común, parece dar créditos personales, pero no a la ciudadanía. Esto, también es un canon que últimamente vemos en demasiadas ocasiones. ¿Es lícito vivir a costa de crear un canon, de imponerlo por Ley? Yo afirmo rotundamente que no, pero en su formación se ha convertido en costumbre, de la que, en ocasiones, nace un canon.

A mí no me gustan ni los preceptos inamovibles, ni los modelos perfectos ni las reglas, listas y demás normas, las imponga quien las imponga, las dicte quien las dicte. Se baila Usted una jota en compañía de unos ciudadanos que siguen todos el MISMO CANON, que aborrecen, y con razón, cánones pasados, pero caen Ustedes en los mismos: sectarismo. Sólo hablan Ustedes, no hay voz para más que su verdad, y eso se llama así: sectarismo.

Soy una directa perjudicada de esta censura moderna, increíble, insólita en mi pensamiento, que vivimos. Padecí la de un Dictador y ahora las padezco a Ustedes. Ni aguanté a un Dictador ni las aguanto a Ustedes, no puedo soportar tal dosis de prepotencia, estupidez y mentira. Yo no creo en el canon, en ninguno, lo aborrezco, creo en la libertad de creación, de vida, de pensamiento y según parece si no pienso como Ustedes, no soy una creadora, no soy nada. Me quedo relegada a la categoría de fascista, retrograda, faltosa y cualquier palabra asimilable a las anteriores. Añada ignorante, esta semana he buscado en Google el significado de la palabra/expresión queer y tuve que descubrirlo en un buscador de Internet, no tenía ni idea de su significado. Perpleja quedé al llegar a la conclusión de que es SOY/HAGO LO QUE ME DA LA GANA. Es decir: yo soy queer, desde que nací. La simplicidad no es de tontos, todo lo contrario, y simplificar es arte de sabios, quien enreda con el idioma –arma poderosa- simplemente es ignorante o enredante, que despreciables son ambas cosas, señora Diputada. Y Usted y sus compañeros de viaje están contra el canon heteropatriarcal y resto de palabras que se sacan de la manga bebiendo en fuentes feministas muy antiguas. Yo también abomino de ese canon, desde hace más años que Usted por cuestión de edad. Pero también abomino del canon que nos quieren imponer, y entiéndalo Usted en el doble sentido de la palabra que resumido es: yo no trago con canon alguno y desprecio a quien vive a costa de estas cosas. Desprecio terrible el mío y que se agudiza con el paso de los días.

Hace unos meses presenté en la Universidad de Salamanca una Ponencia titulada Posse Comitatus, mi conclusión final fue que antes y por imposición, las mujeres debíamos ir acompañadas por hombres, en toda circunstancia y lugar y que ahora debíamos hacer lo mismo, pero con mujeres, organizadamente, todas juntas. Y yo, señora Diputada, correligionarias y amigas suyas, camino sola, no creo en tribus.

En Hunan, cerca del rio Xiang, las mujeres crearon una lengua propia. Les negaban el derecho a la enseñanza, no sabían escribir: papel, paños, pañuelos y cinturones fueron los caudales de comunicación que emplearon inventándose aquella lengua propia, el nüshu. También cuentan que alguien tiene una moneda en la que está inscrita una frase de ocho caracteres: "Todas las mujeres bajo el cielo pertenecen a la misma familia"

La familia se puede repudiar y yo a Ustedes las repudio, no son mi familia, no pertenecemos a la misma, yo pertenezco a las que usaban esa lengua, el nüshu. Ellas terminaron en campos de concentración, represaliadas por los “revolucionarios” Como ve, nada nuevo bajo el sol.

A nivel personal le envío un cordial saludo, esperando aclare si ese documental sectario tiene subvenciones del Estado Español, de la Generalidad de Cataluña, Europa o de cualquier tipo. Y a quien/qué se destinan los 3,95 euros que cuesta su visionado. Y aprovecho para pedir a las Diputadas del PSOE, a las auténticas feministas, que voten en contra de esa Ley Trans.

Se me olvidaba, Sofía, dile a tu jefa de filas que ELLES en asturiano se aplica a mujeres, que si digo fui a plantar jaba con elles… significa que fui a plantar alubias con ellas. En mi casa también se usó siempre el tiempo compuesto, pero por amor a mi tierra, a mi cultura, yo jamás lo he usado en mis novelas: habría sido una traición…