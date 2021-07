Lo tenemos “crudo”

El estado del bienestar de occidente no se puede pagar sin un precio termodinámico del transporte barato. Esto se ha conseguido mediante el consumo masivo del petróleo, pero este se acaba poco a poco. Las emisiones de CO2 son la excusa para evitar decir que la reducción del consumo fósil se debe a la escasez del producto primario. Consumir energía barata como aro de salvavidas en periodos de crisis desgraciadamente se ha terminado, al menos a corto plazo. La movilidad barata mediante un petróleo asequible que genera sinergias y bienestar a las clases populares se va ir reduciendo. El 86% de la energía final consumida tiene como origen el gas, carbón, petróleo, o lo que es lo mismo de origen fósil. El petróleo es la energía de la movilidad mundial: un 50% del consumo corresponde a los 1.200 millones vehículos que circulan por el planeta, el 15% a los aviones y el 35% a los barcos. Ante el vaciamiento de los campos petrolíferos de fácil explotación, la búsqueda de fuentes no convencionales como el “shale gas”, las perforaciones en latitudes árticas o las extracciones en alta profundidad marina, han estado produciendo a la industria las reservas necesarias para mantener las máquinas a pesar de las dificultades extractivas. Estos nuevos sistemas de producción del crudo han mantenido el flujo de barriles en nivel alto. Los grandes yacimientos fáciles de pinchar ya se han acabado. Los grandes remanentes son océanos de petróleo a gran profundidad y con alto coste de explotación. En un horizonte de veinticinco años la producción se espera que sea la mitad del “peak oil” (pico de producción de petróleo de 100 millones de barriles al año). Hoy por hoy no hay alternativa, y la única medida a corto plazo es economizar en combustibles fósiles. No es muy complicado asumir que en un mundo sin hidrocarburos, la electricidad no sería el principal afectado ya que tenemos otras formas que la generan. Pues no, ya que no tenemos las infraestructuras para ello. Y ¿qué pasará con la movilidad? Pues claramente se irá al garete. Esto conllevará una disminución de la recaudación de impuestos, lo que dará al traste con el mantenimiento del estado de bienestar. El turismo ira disminuyendo: el “low cost” se irá reduciendo. Y ¿quién se quedará sin moverse en una primera instancia? Esencialmente el transporte individual en coche y el turismo popular. Si atamos cabos al “diésel gate” llegamos a las consecuencias que ya son presentes: impuestos al diésel, pagos por circular por autovías, impuestos de circulación, impuesto de matriculación, IVA a los combustibles, encierros perimetrales. Objetivo: ahorro progresivo de un 10% de consumo anual. Seguir negando el soporte a la industria petrolera, maltratarla, estigmatizar, tiene un objetivo clarísimo: ajustar la oferta a una menor demanda de petróleo para reservar producto para “las cosas de comer”. La alternativa energética está en la fusión nuclear del helio 3, un combustible de gran potencial que podría resolver los problemas energéticos de la humanidad, y en el hidrógeno verde, el vector energético con mayor proyección a corto plazo. Hace dos décadas se apostó por las energías renovables, que han demostrado que no son eficientes, tanto por su poca fiabilidad como por sus altos costes pues necesitan el respaldo de los ciclos combinados de gas para su viabilidad. Una alternativa franca sería duplicar el número de pantanos que hicieran de grandes baterías para que actúen de sostén de un mix energético limpio. Cuando se dice que hemos pasado de consumo de petróleo por renovable es falso, lo que ha ocurrido es que se han agregado todas las energías, por lo que no ha parado de aumentar la participación de las renovables y de subir el consumo de carbón y petróleo en el mundo con la incorporación de los grandes consumidores asiáticos. El oro negro ha movido el mundo durante 150 años con la mayor transferencia de dinero entre países de la Historia, y todavía no estamos preparados para que deje de ser el motor económico mundial.