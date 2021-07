El desencanto

–Sí, qué, cómo lo ves.

–Joder, tío, ni que fuera un medicamento pal asma.

–¿Qué?

–No, nada, que podíes dejar el putu móvil y mirame a la cara.

–¿Sabes cuánto pesa un oso polar? ¡Lo suficiente pa romper el hielo!

–¡Meeeeee!

–Perdona, ye que soi mui cortáu. Nun sé ni cómo empezar.

–¿Pero tú qué ye lo que busques, ho?

–No sé. Llámalo pareja, llámalo revolcón.

–Perdona, Mariano, pero yes un mazapilón.

–Marino.

–¿Qué, ho?

–Llámome Marino. Y, bueno, antes yera románticu, ahora voi más al grano.

–¿Al grano?

–Sí. Toi mal de tiempu. A mí esto de las App...

–¿Las qué, ho?

–Que nun soi yo mui de “dating”, ¿oíste?

–Ni yo. Pero con el “pandemiazu” fízeme “acomodating”.

–¿Eh?

–Apalanqueme nel sofá, en chándal, sin maquillar, buscando el “match”.

–Uf . Ye que vete así, en persona, y sin mascarilla…

–Ya, eh. ¿Y lo que faen unes gafes de sol?

–¿Qué, ho?

–Tú paecíasme a Paul Newman, y en persona daste un aire a Arévalo.

–Nun veo química, la verdá.

–Yo sí: Óxido ferroso.

–¿Qué, ho?

–FeO, Marino, ¡véote FeO! Tienes unes oreyes...

–¿Grandes, eh?

–¡Uf! Ye como si tuvieras la cabeza entre paréntesis.

–Na, ta visto que nun hai “match visual”.

–Si levantaras la vista, oveya...

–¿Qué?

–¡Mírame a los ojos, rapacín! ¿Pagamos a medias?

–Como quieras. ¿Apetezte dir a la Semanona, subir a la noria o algo?

–Na, déjalo. Toi desencantá.

–Y yo.

–¡Cagonlamar, somos 50 millones!

–¿En Sama?

–No, coño, en Tinder. Y voi elegir al más tuntu.

–¡Oye, sin faltar, eh!

–El faltosu yes tú, Mariano, que ni me mires a los ojos, ni me preguntes cómo me llamo.

–Marino.

–¿Qué?

–Llámome Marino, y mecagon Tinder, y nel putu algoritmo.

–¡Vaya chascu, tío! ¡Toi farta, voi quitalu!

–¿El Tinder?

–Sí. Pa seguir cazando bichos, prefiero instalar “Pokemon Go”.

–¿Tas llamándome bichu?

–Ye que nun me quedo col tu nome. ¡Yes una estafa!

–Pues anda que tú... ¡Quítante los filtros y quédeste en nada!

