El síndrome de la cebolla

Para los que escribimos en los periódicos no hay mayor ausencia que la de paralizarse frente al folio en blanco o ante la pantalla del ordenador. En lo que me concierne, hoy podría volver a escribir del Gobierno, del recibo más caro de la luz de la historia o de la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial en medio de la batalla que libran el Ejecutivo y los jueces. También podría hacerlo sobre la colecta que ha emprendido o está a punto de emprender la Generalidad de Cataluña al no existir un banco dispuesto a avalar la fianza que exige el Tribunal de Cuentas a los condenados por el procés. Podría escribir de muchas cosas de las que ya todo el mundo escribe y yo he mismo he escrito tantas veces. Pero no va a ser así porque esta vez, precisamente, no se me ocurren otras palabras ni otras tesis sustancialmente distintas a las que manejo con la información que tengo de estos enojosos asuntos. Puede que la actualidad no pare de repetirse como las cebollas, quiero hallar un consuelo.