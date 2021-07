“Vino una ola” fue una canción de los años sesenta del ovetense Manolo Díaz, que luego fundó el grupo musical “Los bravos”, con éxitos como “La moto” o “Los chicos con las chicas”. Eran gente de veintitantos años. La juventud actual no recordará estas canciones, en cambio se reúnen en masa para hacer festejos sin cumplir las normas de seguridad sanitaria que exige el momento actual.

Estamos ya en la quinta ola, no la musical, la otra, porque vamos de ola en ola como el que va de UCI en UCI. Ya no son las personas mayores las que se resquebrajan con el covid−19, es la chavalería que ha conseguido que de 432 infectados pasaran a más de 2.000 en Asturias. Todos los fines de semana los informativos y los vecinos que hacen sus vídeos caseros nos muestran reuniones centenarias de personas a altas horas de la noche bajo los efectos del alcohol festejando la nada, celebrando la posible muerte de algún pariente o brindando por la ruptura de las estadísticas de contagiados para la semana siguiente. Luego llega la policía cuando todos ya están fuera de control mental y etílico a disolver a la masa borreguil. La estupidez de estos procedimientos, tanto de los infractores como los disuasorios es clara. Es como si el policía ve a un individuo cómo se abalanza con un cuchillo sobre una posible víctima y espera a que la despedace para luego detenerlo.

Estamos en un país democrático, donde todos tenemos derechos y disfrutamos de la presunción de inocencia, entre otras cosas. La nueva ola de contagios está estrangulando la economía, y el gobierno regional destina 42 millones de euros para ayudas a los que sufren pérdidas por esta quinta ola. Los hospitales están entrando en fase delicada de nuevo por la afluencia de contagiados, con el retraso en la atención a otros pacientes con enfermedades anteriores. Hay 19.600 asturianos pendientes de operación, aunque haya descendido el porcentaje de demora, algo tendrá que ver el covid−19 juvenil en ello. El Consejero de Salud saca la libreta que le pasa el subsecretario, que a su vez la recibe de la asistenta y ésta la recoge del cajón de los protocolos para presentarse ante la prensa y leer esos datos que no solucionan nada.

Nadie se atreve a confinar a los responsables de este tremendo desbarajuste sanitario salvo la directora general de Salud Pública del Gobierno balear, que fue citada por un Juzgado de Palma por haber decretado el confinamiento de unos jóvenes posibles contagiados en un viaje de estudios. Porque la fiebre del sábado noche, la juventud baila, y todos esos títulos antiguos siguen en boga. Las prisas de la edad por el festejo urgente no tienen justificación. Y eso de que la juventud es para divertirse tampoco. La situación social del momento es la que marca o debiera marcar la norma a seguir. O que se lo pregunten (ahora imposible) a la juventud que combatió en las grandes guerras pasadas. Aquellos eran bailes sobre bombas ocultas bajo la tierra. Mutilaciones de por vida de adolescentes y familias destrozadas. Ahora estamos en una encrucijada sanitaria, económica y política. Sanitaria porque ya se está muriendo gente de poco más de veinte años, otros se quedan con secuelas de larga duración. Económica porque el dinero es sensible como el ala de una mariposa, y una leve brisa lo hace moverse de un lugar a otro en busca del sosiego y la rentabilidad. Sino que se lo digan a Bezos que acaba de gastarse una calderilla multimillonaria para subir en un cohete a 100 kilómetros sobre la playa de San Lorenzo de Gijón, asomarse durante 10 minutos por la ventanilla y declarar que ya está muy feliz. Eso sí, luego regaló 100 millones al cocinero asturiano José Andrés, que siempre está donde hay mucha pasta, pero no la de comer.

Mientras tanto los sanitarios se pelean contra el tiempo para vacunar lo más rápido posible. Pero el acoso de los desaprensivos nocturnos es tan grande que es imposible encontrar un equilibrio entre contagio y vacunación, porque mientras unos se emborrachan sin mascarilla, ni distancia, otros sufren las consecuencias en una cama de hospital, y algún que otro Juzgado lleva la cosa por el libro. Que ya es llevar, según estamos.