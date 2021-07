¿Cómo te gusta hacerlo?

Asunción: “Puedes hacer las cosas de dos maneras y la que elijas lo dirá casi todo de ti. Puedes hacer la cama a toda velocidad dejando las sábanas arrugadas y sin ventilar, empujando más que amoldando o puedes dedicarle el tiempo necesario para que todo quede bien estirado, ajustado y listo para ser usado de nuevo sin rastro de haber pasado una buena o mala noche. Puedes tender la ropa dándole antes un buen meneo y eligiendo los lugares más adecuados para que las pinzas no dejen marca o puedes hacerlo de cualquier manera aunque luego a la hora de planchar sea más difícil. Puedes abrir unas latas o unos sobres y con eso pensar que estás preparando una comida decente y saludable o puedes sacar tiempo (y no me digas que no lo tienes, suma los minutos dedicados a naderías o vaguerías y verás cuánto te sale) y hacer una compra en condiciones en lugares de confianza para luego probar a cocinar aprendiendo y disfrutando: los fogones son una auténtica escuela creativa. Puedes tumbarte al final del día en el sofá a darle al botón de los canales de la televisión y pasar de un programa a otro sin detenerte más de unos segundos y luego quejarte de que no ponen nada interesante o puedes pararte en un buen clásico del cine (hay miles: buenos y divertidos) o en una serie que no te tome por tonta. Y disfrutar con el móvil apagado y el mando en reposo. O puedes abrir un buen libro para redescubrir el placer inagotable de poner la imaginación a funcionar, ayudando con ella a quien lo escribió a rematar la faena con tus emociones y reflexiones. Puedes llamar a tu padre, a tu hermana, a tu amiga y mantener un diálogo rutinario cargado de banalidades por parte y parte, hablar por hablar, o puedes preguntar: ¿qué tal estás? Y escuchar la respuesta con verdadero interés, porque te va la vida en ello”.