Intolerable agresión

Sucesos como este, inexplicables y sin sentido pero absolutamente rechazables, ocurren cuando una sociedad se ha polarizado al extremo y no se tolera la diferencia ni se soporta la disidencia. Se ha proscrito la equidistancia, sacrificada en el ara por los intolerantes de uno y otro extremo, a cual más ventajista, que no dudan en atizar de palabra la yesca de la violencia. Ningún partido –y alguno ya lo ha intentado– debería tratar de instrumentalizar con fines políticos esta lamentable agresión, que pudo acabar en tragedia si no es por la robustez del casco del motociclista, al que patearon con saña la cabeza.