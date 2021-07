Novedades felices y sorprendentes

La primera, el título de “Pueblo más bonito” para Cuideiru, que viene a sumarse a Llastres, Tazones, Torazu, y Bulnes. Me alegro por los vecinos y, especialmente, por su cronista, Juan Luis Álvarez del Busto, y su familia, pieza clave de L’Amuravela y de la imagen del pueblo.

(He de confesar que a mí, supongo que como a muchos asturianos, el vocablo “bonito” me produce una cierta reacción: por un lado, me envía más al pez que a lo hermoso; por otro, me parece, frente a “guapo”, una cursilada).

La segunda, la puesta en marcha del Proyectu Fernán-Coronas, un acuerdo ente Cultura y la Fundación Valdés-Salas para inventariar, clasificar, transcribir y editar la obra del escritor, que permanece dispersa en varios fondos documentales privados.

El padre Galo es un autor que, marginado inicialmente, entre otras cosas por escribir en asturiano, empezó a ser valorado a partir de 1984, con la publicación de Rimas y Refranero, que impulsó Manuel Fernández de la Cera.

Y una de otra índole, esta económica: el eje Xixón-Lleón-Valladolid acaba de ser incluido definitivamente en el Corredor Atlántico de mercancías. Ello, aparte de las inversiones, supone no dejar aislada Asturies y facilitar, por tanto, el flujo de mercancías, la instalación de empresas y la actividad económica, con su corolario, el empleo.

Pero la novedad más importante lo debe ser, sin duda, para los Mittal, y va más allá de los proyectos que han anunciado hace unas semanas. Miren ustedes lo que ha dicho doña Teresa Ribera, la descarbonizadora-enlobadora: ha afirmado que su proyecto para la protección del lobo “es fruto del consenso”.

Y es esa frase la que debe motivar la investigación de los MIttal, porque para decir eso, doña Teresa ha de tener su cara construida con un material más duro que cualquiera de los conocidos hasta ahora. Y, no cabe duda, disociándolo, estudiándolo, se conseguirían unos aceros de dureza insuperable.