Nadar y esquivar las motos

Los arenales, al menos los de los concejos del Oriente, siempre disfrutaron de una tranquilidad que invitaba a nativos y foráneos a bañarse y pasar unas horas de esparcimiento, de relajo y dispersión. Salvo en jornadas de mareas muy vivas, las playas cantábricas tienen la propiedad de permitir buenos espacios para tumbarse en toallas, esteras o hamacas, disputar algún deporte de paleta o balón, dar largos paseos a la orilla de las olas y practicar el surf o el paseo en canoa, piragua o en una tabla de paddle surf. Suele haber días para todo, con marea llena, con marejadilla, con viento, con la mar “como un plato”. Es una variedad que no se da en todas las costas.

Bien, pues estábamos así cuando han irrumpido las motos náuticas, esos vehículos que planean impulsados por un potente motor que permite navegar a gran velocidad sobre las olas, consumir grandes dosis de adrenalina, relajar el estrés y también otros estímulos nerviosos. Un modo de expansión y un divertimento sin curvas peligrosas y sin cuestas. Es más, sin necesitar permiso o titulación (así rezan los carteles que anuncian su servicio). No hablan de responsabilidad.

En las calas cantábricas existen numerosos islotes y entradas y salidas rocosas, esos recortes que hacen tan bonita esta costa bravía, curiosa y verde. Esos dibujos en el mapa permiten que te puedas bañar en recovecos y rincones, en cuevas marinas o en mar abierto. En algunas, boyas y cordadas recortan espacios y rutas para la entrada y salida de pequeñas embarcaciones y planchas de surf. La seguridad del bañista es primordial. Pero en cuanto te distancias un poco de esos recortes rocosos puede llegar el peligro. Las motos náuticas son ya un peligro en potencia. Alcanzan gran velocidad y desde las mismas no se vislumbra la cabeza de un bañista, de un nadador.

Entre los islotes o peñascos y las dolinas y arenales de la costa llanisca, San Antolín, Niembru, Barru, Celoriu, Poo, circulan estos días motos náuticas a gran velocidad mientras los nadadores tememos sus carreras, no ser vistos por estos motoristas ocasionales, posiblemente sin titulación y sin barruntar que es zona de baño. No guardan los doscientos metros de seguridad que tenemos de respeto los bañistas. Mientras existe un largo rosario de normas de utilización de playas y zonas de baño, restrictivas en exceso para uso tranquilo (https://sede.asturias.es/bopa/2016/06/23/2016-06379.pdf), los bañistas estamos a merced de inexpertos conductores ocasionales. Conductores que deberían circular por el exterior de los islotes que proliferan en torno a Toranda, Barru, Sorraos, Palombina, Las Cámaras, San Martín, Poo, Toró… Es una moda más de las que llegan “para quedarse”, que se dice ahora. Esperamos que sus usuarios se diviertan con responsabilidad, que no temamos por nuestra vida. Que no tengamos que “nadar y esquivar las motos”.