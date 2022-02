La revolución y el cuento

La condesa de Pardo Bazán escribió la novela “La tribuna” en 1883. Fue ella la que se trajo a España el Naturalismo de Émile Zola, el de “La taberna”… Clase obrera, vida dura y un poco de amor. La Pardo Bazán, sin embargo, dio un paso al frente: sus protagonistas son mujeres: cigarreras sometidas por el Estado al impago de sus salarios. Viva la revolución. Con este precedente el director de escena Cándido Pazó, de la compañía gallega “Contraproduccións”, decidió que era oportuno pasar a drama lo que nació como relato. Y le salió “Cigarreras”, cuyo estreno en castellano se produjo antes de anoche en el teatro Palacio Valdés, que celebró el montaje y la entrega de todo el elenco a la causa, “al puro estilo Delacroix”, puesto en pie y rompiéndose las manos a aplausos.

Traspasar una novela a la escena es una tarea peligrosa: el relato no es teatro. Pazó da en el clavo cuando pone a las mujeres a hacer cigarros: una que quiere ser monja, otra que tiene a un capitán esperándola fuera, una tercera con un marido maltratador… Y también cuando La Tribuna (el femenino de “tribuno”) comparte inquietudes con “La Comadreja” (Isabel Naveira). Pero no le pasa igual cuando se centra en la historia de desamor y estafa de Amparo (Tamara Canosa) y el capitán Sobrado. Y la razón es clara: falta el capitán Sobrado. Pazó decidió que su espectáculo tenía que estar protagonizado por un elenco único de mujeres, pero esa decisión estética choca con el hecho de que en la novela existen dos líneas argumentales: la huelga, por un lado, y el amor desdichado que termina en parto y abandono, por otro. Y no aparece el responsable de esta segunda vía. Y así la ruptura de la pareja discreta no se ve sobre la escena porque sólo se cuenta, porque hay una presencia constante de una narradora (la propia escritora, a la que da vida Susana Dans) que es un elemento ajeno del teatro (que va de mostrar historias más que de contarlas, insisto). Y uno se queda con la mitad de “La tribuna” cogida como con una chincheta. Y es una lástima. Porque “Cigarreras” es una de esos espectáculos que tenían que haber acongojado de verdad, porque tenía todos los elementos para conseguirlo. Sobre todo esas siete actrices que se llevaron la celebración de los avilesinos.