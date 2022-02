La que se ha liado en Asturias por la eliminación del mapache que apareció en un portal de Gijón. Se ha montado una película de tintes bélicos tras la “ejecución” por orden administrativa del ejemplar en cuestión, en cuya defensa calzó bayonetas el batallón militante de los colectivos animalistas, quejosos del juicio sumarísimo al simpático animalillo. “Salvad al mapache Ryan” es el grito de guerra de los amigos de los animales, por exóticos que sean y por fuera de sitio que se encuentren. En este caso los malos del filme, los nazis, son los técnicos de la Administración regional que sacrificaron al bicho, cumpliendo la normativa vigente.

Apuntan los expertos que los mapaches son animales voraces y oportunistas y que fuera de sus ecosistemas originales causan graves daños en las especies autóctonas. Por este motivo, el Ministerio de Medio Ambiente lo incluyó en el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras, lo que conlleva su “urgente erradicación”, al estar prohibida su introducción en el medio natural, su posesión, transporte, tráfico y comercio. O sea, que el quiera un amigo que se compre un perro, que si metes un mapache en casa lo mismo se te convierte en Rocket Raccoon, y a ver quien saca de la despensa a un Guardian de la Galaxia con superpoderes de Marvel.

La culpa del gusto por poseer un mapache la tuvo Pocahontas, que se paseaba por el monte con uno que se llamaba Miko, tan encantador que hizo las delicias de pequeños y mayores allá por los estertores del pasado siglo. Tan es así que en Madrid hubo que eliminar casi 500 ejemplares en los años posteriores al estreno de la empalagosa película de Disney. Uno le regala al niño un mapache y no sabe en el lío que se mete: de pequeño resulta delicioso con esa carita de galleta oreo, pero al paso de un tiempo el bicho crece, se convierte en un bandido enmascarado y hay que echarlo de casa, porque se come todo lo que pilla. Y por Dios, no me hagan un referéndum por un mapache, no se monten escenas, que no está Asturias para películas.