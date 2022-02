Elecciones vaciadas

No existe España más vaciada que la que lleva décadas despoblándose en el extenso territorio de Castilla y León. No es de hoy, ni de ayer, que los pueblos castellanos envejecen y se quedan sin jóvenes ni perspectivas, sin savia nueva que regenere la nervadura de la tierra seca sometida durante siglos a la tiranía del arado. La Castilla agraria que dibujó con palabras sublimes Miguel Delibes, la que solo recibe visitas de políticos durante las campañas electorales, la del disputado voto del señor Cayo, la de los santos inocentes… esa comunidad vecina, condenada a la respiración asistida, se desangra. Y aún así, sin costuras para frenar la hemorragia demográfica, sigue fiando su incierto porvenir de pantano vacío y geriátrico a las mismas siglas que no han sabido, desde la restauración democrática, sacarla del ostracismo. PSOE y PP han gobernado Castilla y León, solos o en compañía de otros, en todos los mandatos y los indicadores económicos y sociales no han mejorado. Lo que quedan son localidades atravesadas por carreteras por la que ya casi no circula nadie. Paisajes fantasmales como de un Comala mesetario, de campanarios y cementerios.

La Castilla vaciada mira con recelo a Valladolid, la provincia beneficiada por la decisión administrativa de otorgarle la capitalidad, la corte autonómica donde se toman las decisiones trascendentes y se reparten los dineros que no llegan a todos los pueblos. Esa región asemeja una gran campana, vacía por dentro y un badajo en el centro que marca las horas, desde la la sede vallisoletana. Sé de lo que hablo, porque viví y trabajé allí muchos años y conozco la inabarcable resignación de esa gente, su antañona capacidad de sufrimiento. Su conformidad y su aguante resultan proverbiales. Y de esa falta de rebeldía se benefician los de siempre.