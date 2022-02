Una inmensa pérdida

Asisto con consternación a la noticia de tu fallecimiento Salvador. No puedo creerlo, me es imposible asumir tu pérdida. Mi corazón se resquebraja al mismo tiempo que mis lágrimas no dejan de brotar, a raudales.

No puedo contener el llanto que me genera saber que ya no estarás entre nosotros. Que ya no serás más mi médico de cabecera, con la inmensa pérdida profesional que eso supone para todos los que hemos sido tus pacientes. Que ya no contamos con uno de los mejores profesionales de la medicina familiar y comunitaria, a cuya defensa dedicaste una buena parte de tu actividad profesional. Que se ha ido una gran persona, porque aparte de tus incontables méritos profesionales, lo mejor de ti era, es, tu personalidad: Salvador como persona y como amigo. Que ya no podré llamarte para pedirte que te vengas a trabajar conmigo, algo que hice en varias ocasiones, aunque siempre, por una razón u otra, declinaras el ofrecimiento.

No encuentro razón alguna para dejar de llorar, para no renegar de una existencia que permite que gente como tú se vaya, para no maldecir que los buenos nos abandonen. Allá donde estés ahora, seguro que conseguirás transformarlo todo a mejor, con tu empatía y tu asertividad. Solo me queda decirte, que aquí, en este paño de lágrimas, te recordaremos, te echaremos de menos y te seguiremos queriendo, siempre y por siempre.

Hasta que nos volvamos a reencontrar, amigo.