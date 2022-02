Política y realidad

No es solo un tópico que la realidad supera a la ficción como lo de que España es la mejor serie que vas a ver en tu vida según el tuit de Hugo Silva tras la votación de la reforma laboral. Aunque no es algo, para vergüenza mundial, solo español, en España es habitual, y, si una se molesta en apuntar noticias estrafalarias que no nos creeríamos ni en la película más loca, las sandeces, ocurrencias, despropósitos, lapsus o maldades de nuestros representantes, a menudo sí representan la condición humana. Ya no sorprende casi nada, aunque todavía algunos disparates sí. Por ejemplo, el de ese guardia de seguridad ruso aburrido, que ha arruinado una obra de un millón de dólares al dibujarle ojos a unas figuras sin rostro. Aquí los diputados, si se aburren, juegan al candy crush o hurgan en el móvil o dan una cabezadita o salen a tomar lo que sea en el baratísimo bar del Congreso sin necesidad de emular a la restauradora del Ecce Homo de Borja.

Como nuestra querida patria no tiene afortunadamente la patente –todavía– de las tonterías universales, en EEUU, una congresista confundió hace poco la Gestapo con el gazpacho al atacar a la presidenta de la Cámara. Lo cual demuestra que también puede ser estimulante seguir la crónica parlamentaria de aquel país. Pero ha sido inevitable que esta impertinente asociara semejante despropósito con la sandunguera e impagable sentencia de nuestro consejero de Sanidad, Vergeles, de que, si la vacuna genera reacción, es que ha agarrao. Nada que añadir. El inteligente lector podrá además sorprenderse con nuestra amiga Alemania, culta, disciplinada y rica, donde recientemente el Bundesbank ha metido cien millones de euros empapados por las inundaciones en la secadora. ¿No era el economista y político Eduardo Garzón el que sugería para salir de la crisis imprimir billones de euros, o será un bulo? Termino este breve repaso con el hallazgo de que en 1906, el duelo a pistola fue casi modalidad olímpica. Y aunque en España somos más de duelo a garrotazos, que llegue al Congreso quizá solo sea cuestión de tiempo.