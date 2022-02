Pura energía y experto en tender puentes

No puedo creerme la muerte de Salvador Tranche. Esta misma mañana (por ayer, domingo) me contestó un correo a las 10.43 horas. Hablábamos de la organización de la docencia en el Departamento de Medicina de la Universidad. Este viernes pasado habíamos tenido una reunión virtual con Mario Margolles, jefe del servicio de Vigilancia Epidemiológica, para organizar la red de médicos centinela. Por eso, cuando me dijeron que había fallecido no me lo creía. Pensé que era un bulo. Conocí al doctor Tranche hace más de 25 años. Él me introdujo en la SAMFYC. Era pura energía, una persona siempre proactiva, con su ritmo nos agotaba a todos. Siempre fue un defensor incondicional de la Atención Primaria. Tendía puentes, sonreía y nunca se cansaba. Era muy querido, incluso por la gente con la que discrepaba. Desde la gerencia del área sanitaria IV impulsó la red de centros de salud de Oviedo. Además, ejercía como conexión con la Consejería de Salud. En la temática del covid demostró su brillantez y sus conocimientos.