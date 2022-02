La última página

Hugo: “Hoy es un gran día. Lo apunto en mi memoria de jornadas que recordar con una etiqueta: he pasado página con Rocío. Costó. Mucho. Demasiado. Veintidós años. Una barbaridad. Lo intenté muchas veces. Casi a diario al principio, cuando la herida no paraba de sangrar. Luego cerró pero no fui constante y no me costaba nada reabrirla. No había manera de llegar a la cicatriz. Quizá porque lo que se resistía a desaparecer no era tanto un sentimiento real como un símbolo de lo que yo consideraba esencial. Es lo malo que tienen las idealizaciones. Yo quería ser pintor, y luché por serlo, pero un día admití mi mediocridad y pasó a ser un hobby. Un juego. Placer sin compromiso. Pues ese reconocimiento tan sencillo, tan sincero, no fue posible durante 22 años en el caso de Rocío. Había construido durante mi adolescencia una fantasía de amor eterno (delirio más compromiso) y cuando la conocí decidí de inmediato, casi al instante, que ella era la mujer que reunía las condiciones exactas para hacerme feliz. Machismo reacondicionado, ingenuidad de saldo, romanticismo mal entendido, frenesí fuera de lugar. Bueno, fue bonito mientras duró. Dos meses. No pienso confesar los motivos por los que se acabó todo aunque puedo dar una pista: ella me olvidó pronto. Yo la dejé atrás tarde. Por cabezonería, sin duda, y también por protegerme de las zancadillas de un orgullo herido. No tuve mucha suerte con mis experiencias posteriores, eso no ayudó a resolver mi ecuación amorosa. No porque Rocío fuera mejor, sino porque con ella había gastado todas mis reservas de autoengaño. El caso es que hoy entré en el móvil y borré su número. Y la eliminé de mi lista de amigos en las redes sociales. Y lo mejor de todo: me crucé con una mujer que usaba su mismo perfume. Y me desagradó”.