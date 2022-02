Por si a alguien todavía no se le ha ocurrido pensarlo, el ascenso de Vox es el fruto de la percepción de una parte del electorado de que el centroderecha acomplejado no tiene lo que hay que tener para frenar a una izquierda sin complejos que se alía con independentistas y batasunos. Del mismo modo que un sector del electorado de la izquierda decidió en su día engancharse al fenómeno Podemos, porque los socialistas acomodados en el poder no ofrecían soluciones satisfactorias a sus planteamientos ideológicos.

Nada nuevo, el resurgimiento del extremismo populista ha ocurrido también en otros países europeos como respuesta al establishment que forman los partidos hegemónicos. El fenómeno Podemos, parece ser, está durando el tiempo en que el PSOE de Sánchez ha tardado en adaptarse a la nueva situación renunciando al modelo socialdemócrata para juntarse con quienes pretenden aniquilar el Estado. Para rebajar el efecto podemita fue necesaria la coyunda. De ahí que Díaz Ayuso insista en parecerse algo a Vox y tender puentes para evitar que el PP sea engullido por el partido que lo pretende suplantar en las instituciones y quien mejor se beneficia del enfado de los españoles. Visto el órdago fallido en Castilla y León, la solución, hoy, para Casado, podría ser resistirse a esa coyunda con la derecha extrema manteniendo pactos con el cantonalismo aldeano, al menos hasta las generales para no darle a la izquierda las bazas movilizadoras que mejor maneja. Pero a la larga, populares y Vox, dado que sus electores permanecen divididos, viven condenados a entenderse, primero, y más adelante posiblemente a absorberse. Igual que está sucediendo en la izquierda; con el mismo resultado, o lo que es peor, alterando el orden de los factores. Sánchez no pierde el tiempo. Ha exigido al PP romper con Vox en toda España para entenderse en Castilla con Mañueco, mientras él sigue manteniendo vivos los acuerdos con su socio podemita de la izquierda extrema, ERC y los proetarras de Bildu. Ver y no creer.