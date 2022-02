El feminismo inclusivo

Casi me escandaliza leer que la profesora de la Universidad de Barcelona, lingüista y feminista, Carme Junyent, declaró hace poco que “el lenguaje inclusivo es una imposición, y ya está bien”. Y aseguró además: “aborrezco eso de niños y niñas, ellos y ellas”. Como un acto reflejo me vino a la memoria cuando el presidente del Gobierno de España, tan inclusivo él, dijo en la isla de La Palma con motivo del volcán: “palmeros y palmeras”. Decir palmeras, estando en La Palma, sonaba un poco a chiste. Porque no es lo mismo decir asturianos y asturianas en Asturias (aunque siga siendo aborrecido por la profesora Junyent y el que suscribe), que decir palmeras para citar a las mujeres estando en isla de La Palma, donde las palmeras suena principalmente a las plantas típicas de las Islas Canarias.

La RAE debe estar harta ya de afirmar que la lengua española usa el masculino para referirse a ambos géneros, y así se viene haciendo desde años ha. Ese llamado lenguaje inclusivo, en palabras de la profesora citada “ridiculiza la lucha de las mujeres por la igualdad”, cuando ese equilibrio entre hombre y mujer no debiera ser motivo de discusión, ni siquiera de referencia, por ser algo natural con la sustancia misma de la actividad cívica en general de ambos sexos, salvo las diferencias propias del género. Porque no querrán ahora que las mujeres tengan barba y que los hombres menstruemos cada mes. Claro que si también se pone en discusión el género masculino y el femenino entonces ya entramos en el terreno de la ministra Irene Montero, que va más allá, hasta llegar a “todos, todas, todxs todes”, o algo así. Que suena a especulación monetaria tipo casoplón (casa grande y lujosa, según la RAE), y demás privilegios por la vía de una igualdad para sí misma, y los demás que se busquen la vida. Que hasta el Decano de los abogados de Madrid le tuvo que advertir: “no tenemos que tener una justicia ni machista ni feminista”, cuando dicha ministra solicitaba “una justicia feminista”, así, por las buenas, ante una autoridad judicial de esa categoría. El primer manual de estilo del idioma español publicado en 2018 rechaza el lenguaje inclusivo, como dijo Darío Villanueva, que fue Director de la Real Academia Española: “el problema es confundir la gramática con el machismo”. Y él asturiano Víctor García de la Concha, filólogo, y miembro de la RAE, deja claro que el género masculino, “por ser el no marcado, puede abarcar el femenino en ciertos contextos”. Este sarampión mal curado parece que se está manteniendo en segundo lugar ante la pandemia, salvo en casos delictivos que nada tienen que ver con lo que estamos tratando. El desplome del extremismo es el camino hacia la razón. No hay que mezclar relaciones estrepitosas domésticas, con el resto de la mayoría de las parejas. Lo que pasa es que llama más la atención un hecho violento y sangrante en un domicilio, que el anonimato de una vida conyugal entre feliz, anodina o costumbrista, dentro de un entendimiento pactado o tácito, que de todo hay. Y por si fuera poco, la novelista y ensayista francesa Tristane Banon declara que “hay que respetar a la mujer que denuncia y no tratarla de mentirosa, pero no por denunciar está diciendo la verdad”. Tristane Banon fue una de las que acusó por intento de violación a Strauss-Kahn, que fue director del Fondo Monetario Internacional, cuando ella era camarera en un hotel donde él se hospedaba. Y lo denunció ocho años después de producirse los hechos. Y ahora es como si estuviera haciendo balance emocional entre aquellos momentos y el presente. Donde lo inclusivo del lenguaje acaba convirtiéndose en algo tedioso. Y la verdadera cuestión es cuando Banon afirma que tan grande es el error de decir “te creo, como decir eres una mentirosa”. Que enlaza con aquello que estuvo también de moda hace un tiempo del “no es no”. Como si un solo “no” fuera insuficiente para negarse a ceder a la invitación de llevar a cabo un acto sexual, y hubiera que recalcarlo ante una insistencia ofensiva. Dice la justicia: “In dubio pro reo”, que es parecido a lo que decía Voltaire y cita también Tristane Banon: “vale más salvar a un culpable que condenar a un inocente”. Claro que en estos casos hay que ver la reacción de las familias del verdadero culpable y el respiro del inocente. Demasiado rocambolesco, donde un feminismo estable debiera acatar las pruebas, que deben ser la evidencia necesaria para dictar sentencia. Arduo trabajo para los jueces, sobre todo en estos casos de relaciones humanas que trascienden más allá de la vida privada, y donde los movimientos sociales tienen su parte de protagonismo cuando saltan a los medios y se convierten en hechos públicos que distorsionan la realidad y están sometidos a los forcejeos de pancarta sobre el asfalto y las charlas en las tertulias. Imponer un lenguaje balanceándolo hacia un lado va contra toda norma, la escrita y la de los hablantes.