Otra oportunidad perdida

El nuevo Gobierno de Adrián Barbón se ha presentado con la imagen de la renovación dentro del PSOE, un partido-región que ha gobernado Asturias en democracia prácticamente desde la preautonomía, con la excepción de breves lapsos de tiempo protagonizados por una derecha en crisis, la cual se ha mostrado incapaz de garantizar su propia gobernabilidad.

La demostración más acabada de esta crisis de estabilidad y gobernabilidad de las derechas, no solo en Asturias, y como consecuencia en la credibilidad y estabilidad de sus gobiernos, es que hayan sido incapaces de culminar los cuatro años en esta legislatura, primero en Murcia y luego en Madrid, y ahora Castilla y León, hasta ahora con la única excepción de Galicia y si acaso en Andalucía. La inestabilidad ya no es pues una enfermedad aguda, ni se encuentra circunscrita en un territorio como Asturias, se trata por el contrario de una enfermedad crónica de la derecha, que no parece que vaya a acabar con la mera absorción y eliminación de Ciudadanos, uno de sus competidores, ni con su refundación en alianza con la ultraderecha.

Dentro de la renovación del partido socialista antes mencionada, además del cambio de candidato y de generación política, el reconocimiento de la cooficialidad del asturiano dentro de la reforma del Estatuto de Autonomía ha sido quizá la principal señal de novedad programática, en relación a las posiciones tradicionales de resistencia, cuando no de rechazo, de la FSA, que con ella abría la expectativa de otras novedades en materias como la industria o la investigación, y significaba sobre todo el símbolo de la voluntad de un cambio político, y como consecuencia de la apertura, de un nuevo tiempo en Asturias que consiguiera aunar la tradición con la modernidad; todo ello con base en el apoyo de una mayoría parlamentaria de las izquierdas con Podemos e Izquierda Unida, en alianza con el asturianismo social y cultural.

Desde el inicio, como por otra parte es lógico, la pandemia ha impuesto su dramática prioridad, relegando los ritmos de la política, así como el calendario legislativo y presupuestario, a un papel secundario, hasta convertirlo en algunos casos en algo residual. En este sentido, hay que reconocer que el Gobierno asturiano, en lo más prioritario que ha sido la emergencia de la gestión de la sanidad y la salud públicas frente a la pandemia, ha respondido por encima de la media de nuestro entorno; eso sí, apoyándose en la herencia recibida en materias como la sanidad y la atención a los mayores por parte de gobiernos anteriores, con la colaboración crítica de Izquierda Unida, pero con logros propios como ha sido por ejemplo el funcionamiento del equipo de la dirección de salud pública y de la sanidad pública en general. En este caso incluso lo ha desempeñado de forma sobresaliente, así como en el desarrollo de cada una de las fases de la estrategia de vacunación, logrando además el equilibrio de las medidas sanitarias y sociales, una adecuada política de comunicación, y la comprensión y colaboración de la gran mayoría de la ciudadanía, al margen de sectores sociales y de ideas políticas, que en conjunto han sido las claves de un éxito indiscutible. La atención primaria sigue siendo, sin embargo, la principal asignatura pendiente.

Precisamente por esto, lo que no se explica es la incapacidad para liderar la propuesta y la negociación del otro símbolo de esta legislatura: la cooficialidad del asturiano dentro de la Reforma del Estatuto, cuando ha sido precisamente el prejuicio y la cerrazón de las derechas y los duros términos del debate suscitado, las que han amplificado sus razones y su fuerza simbólica. Sin embargo, la negociación de la reforma del Estatuto ha carecido del liderazgo exigible para lograr sacar adelante una prioridad de tal calado, y paradójicamente han tenido que venir de la izquierda del PSOE el mayor compromiso con la reforma y la estrategia y el calendario para ampliación de los apoyos, cosa que por desgracia al final resultó inviable.

En este sentido, las condiciones de Foro, impuestas finalmente por sus equilibrios internos, como ha sido la rebaja del impuesto de sucesiones, hacían presagiar la dificultad para lograr la reforma ya en su primera etapa de la Junta General del Principado como paso previo a su tramitación en el parlamento, y por tanto la necesidad de emplearse a fondo desde el Gobierno para lograrlo. Parece difícil de creer que no se hayan podido incorporar medidas que se lo hubieran puesto más difícil a Foro para desmarcarse del acuerdo por un “quítame allá ese impuesto de sucesiones”, a sabiendas de que se trataba de un veto para retrasar el acuerdo. Tal parece que nunca hubo 27 votos a tenor de lo dicho por su presidenta, porque Foro nunca ha sentido la necesidad de la oficialidad, tan solo el interés en dotarse de una imagen asturianista, pero sobre todo el empecinamiento conservador en la rebaja de impuestos. Lo ocurrido con UPN en la reforma laboral muestra el casi nulo margen político de maniobra que le queda a las fuerzas coaligadas del espacio conservador como Foro, sobre todo en las materias identitarias de la derecha entre las que se encuentran las lenguas minoritarias. Si así fuera, todo esto habría sido un proceso fantasma y por tanto un error de cálculo de toda la izquierda, que no debería engañarse ni continuar levantando falsas esperanzas.

Por eso, los movimientos posteriores, lejos de acercarnos al acuerdo, no han hecho más que aumentar la confusión mezclando temas dispares, sobre los que la ponencia estatutaria carecería de control. Cabe preguntarse, por ejemplo, cómo quedaría la reforma si las rebajas fiscales que hoy se ofrecen fueran cuestionadas por el informe de la comisión de expertos en un previsible marco de armonización de impuestos como los de sucesiones y donaciones.

Finalmente, el resultado hasta ahora no se puede denominar de otra forma que como un fracaso, en una legislatura que estaba llamada a protagonizar un cambio de época en Asturias. La política asturiana continúa estancada en la inercia de épocas pasadas sin querer abordar las grandes reformas que necesita la sociedad asturiana para desarrollar todo su potencial en un espacio estatal y europeo cada vez más complejo. Asturias continúa varada, y en esta legislatura no se han producido acuerdos realmente relevantes que la movilicen, salvo los frutos de los fondos europeos y la reforma laboral recientemente convalidada por el Congreso de los Diputados. La oficialidad del asturiano y eo-naviego significa mucho más que la protección de la lengua asturiana, supondría avanzar a un nuevo concepto de Asturias como comunidad política, y eso por ahora se ha malbaratado. Quizás la reforma comenzó sin esa convicción y, por tanto, se desarrolló como un proceso ordinario por falta de implicación del Gobierno y de voluntad de una mayoría parlamentaria, y en consecuencia muy polarizado. La resultante es una política asturiana a menos altura de la necesaria para iniciar una nueva etapa.