Internet, rap, trap y cine

Una no tiene el monopolio de la razón ni de la cultura. Y aunque sabe quién fue Hipatia, Fernando de Rojas, Godoy o Goebbels, entre otros miles de personajes de trascendencia histórica o cultural, confiesa su ignorancia sobre algunos protagonistas de la actualidad, como Raw Alejandro, Perra de Satán o Pedro La Droga. Y sí, admite que los cita aquí, querido lector, precisamente por sus llamativos nombres, aunque tampoco tiene ni noción sobre El Rubius o Ibai Llanos. De manera que es una analfabeta internética, rapera y trapera.

¿Debería ponerme al día sobre esta formidable parcela cultural que me es vedada por su novedad, su herramienta y mi edad? Curiosa para casi todo, me falta curiosidad para ese mundo, aunque tal ignorancia me imposibilite para saberes divertidos, gozosos, actuales, útiles y que, seguramente, ampliarían mis perspectivas sobre el mundo ancho y ajeno.

Me gustaría entonces que quienes desconocen la existencia de, por ejemplo, Stephan Zweig o Dostoievski, reconozcan también que ese desconocimiento les está privando de grandes satisfacciones y amplitud de miras.

La diferencia entre unos y otros es, sobre todo, que el tiempo ya ha hecho la criba necesaria acerca de lo que merece la pena recordar y conocer. En el amplísimo mundo de la actualidad cultural más moderna falta, desde luego, el filtro. No se puede llegar a todo. Y existiendo Víctor Hugo y también Almudena Grandes, una no tiene tiempo para Wismichu. Es lo que hay.

El cine fue también novedad y hoy es cultura y arte a la vez. Y una fuente de conocimiento, belleza, gozo estético e información. No es literatura ni fotografía ni música ni danza ni política y lo es todo a la vez. Movimiento, reflexión, imagen, diversión, compromiso, admite todo al gusto de sus creadores. El hecho de que se le titule cine social, como hizo Sánchez con las películas de los Goya, no añade una micra de calidad a una película. Puede ser impecable como “El buen patrón” o un panfleto insufrible como “Madres paralelas”. Recordemos la novela de la berza. Y esto es solo una opinión, claro.