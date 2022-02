El lobo en Asturias, llueve sobre mojado

El pasado mes de diciembre fue sometido a votación en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural el borrador de la Estrategia Estatal para la Convivencia de las Actividades en el Medio Rural con el Lobo, y su Conservación, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD).

El citado borrador fue rechazado por los votos en contra de la mayoría de las comunidades autónomas, incluidas Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León, las cuales solicitaron la retirada de su orden del día de la aprobación del borrador del Ministerio.

Desde COAG Asturias consideramos que ese absurdo rechazo impide que la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, en la que están representados tanto el Ministerio como los correspondientes Consejeros de las Comunidades Autónomas, pueda aplicar la disposición adicional segunda de la Orden TED/980/2021, de 20 de septiembre, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Desafortunadamente, lo que la significa en la práctica la inaplicación de la mencionada disposición es que tanto en Asturias como en el resto de las CC AA no se está realizando ningún control sobre la especie y hoy en día el lobo campa a sus anchas por nuestro país sin el más mínimo control poblacional. En contraposición a lo que ocurre en nuestro país tenemos que en Francia existe un Plan de control del lobo que cuenta con el beneplácito de cada uno de los organismos competentes en esta materia en la UE.

En el pleno de la Junta General del Principado que tuvo lugar recientemente se sometió a debate y votación una proposición no de ley, presentada por el diputado Ignacio Blanco, instando a que el Gobierno del Principado ponga de nuevo en marcha el plan de control de la especie que en su momento el Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial de forma unilateral decidió suspender.

Esta proposición coincide en sus términos con la línea argumental de COAG Asturias respecto a la necesidad de restablecer el Plan de control del lobo sobre el que siempre ha existido un amplio acuerdo social y que solo era rechazado por los grupos conservacionistas con posiciones más radicales. La citada propuesta de nuestra organización fue hecha pública en un reciente artículo mío publicado en LA NUEVA ESPAÑA.

La proposición no de ley fue sometida a debate y votación y finalmente fue rechazada por los votos en contra de los grupos parlamentarios socialista, Podemos Asturies e Izquierda Unida. Me parece de interés poner de relieve que, en dicho debate, y pese a la importancia de esta cuestión para toda la ganadería asturiana, curiosamente no haya asistido el Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado.

En nuestra opinión, resulta contradictorio e incoherente por parte de nuestro Gobierno regional el hecho de interponer un recurso contra una orden ministerial cuya resolución se puede demorar durante varios años, cuando se podría estar actuando de forma inmediata haciendo uso de la herramienta que ya proporciona la propia orden Lespre.

La actuación de nuestra Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial ha impedido que hasta la fecha se establezca una estrategia a nivel nacional ya que ha votado en contra de un plan de control que contaba con amplio acuerdo social se ponga en marcha.

Parece más que evidente que la política de los grupos parlamentarios que votaron en contra de esta proposición no de ley daña gravemente los intereses de nuestros ganaderos.

Por todo ello consideramos una gran oportunidad perdida tanto por parte de los citados grupos como de nuestro Gobierno regional de salvar el futuro de nuestros ganaderos. Con actuaciones como estas todos ellos encontraran a la Organización que represento, siento decirlo, en frente.

Les digo a nuestros representantes y gobernantes que así no se defienden los intereses de los ganaderos asturianos, así lo único que se consigue es un grave perjuicio a todo el medio rural asturiano.