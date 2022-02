Sobre la oficialidad y sus cuentas

Asisto con cierta perplejidad y tristeza al debate que se ha generado en torno al informe que se ha llamado de “la oficialidad” en el que participé por invitación del coordinador del estudio. Cierto es que me han sorprendido, probablemente por ingenuidad, la virulencia de algunas reacciones, sobre todo las que tratan de desacreditar los resultados o incluso la capacidad o las intenciones de los autores.

El trabajo es bastante sencillo. Se basa en un método académico conocido y aceptado en el que se trata de medir el valor económico de las lenguas, con todo lo discutible que tal empresa pudiera ser. Para el gran público quizás sea popular principalmente por los estudios de la Fundación Telefónica que cuantifican el valor del español, que ofrecen resultados de lo que supone la lengua para la riqueza de España y que difunde periódicamente el Instituto Cervantes en sus informes. Las actividades en las que se entiende que “el idioma es parte esencial del producto principal” son las que se consideran que constituyen esa riqueza. Se dice que las componen, entre otras, el libro y la edición y, en general, las industrias de la cultura (cine, teatro, etc..), también los medios de comunicación (radio, televisión…) y además una gran parte de la educación, que se entiende que necesita del idioma como vehículo de transmisión de conocimientos a la vez que tiene por objetivo contribuir a su utilización. Es discutible que estas actividades constituyan “la lengua”, nadie lo oculta, pero es algo que se acepta académicamente y que permite al fin y al cabo visibilizar en términos de riqueza y de empleo un conjunto de actividades en las que el idioma juega un papel cuanto menos importante. Si se acepta esta premisa, es obvio que todas estas actividades suponen una cantidad enorme de dinero y ocupan a muchísimas personas. En el caso de España se dice que es nada menos que el 15% del PIB.

Usando estos métodos y basándonos en los datos de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales, adscrita a la Consejería de Hacienda del Principado de Asturias, en el informe se calcula lo que suponen esas actividades para la economía asturiana. A partir de aquí se dice que “es presumible” que un proceso de oficialidad de las lenguas de Asturias suponga un incremento de la demanda, nada más. ¿Por qué se dice eso? Porque se asume que una cooficialidad supondrá en definitiva una mayor presencia del asturiano y del gallego-asturiano en la vida de las personas: más libros, más audiovisual, más educación etc. ¿Y esto va a ser así? No se sabe: es una decisión de los asturianos, de ellos depende y eso es esencialmente lo que se dice en el informe. Ahora bien, para saber las posibilidades que existen, se calcula el impacto que podría tener si se decide hacer desde una apuesta modesta hasta otra enormemente ambiciosa, con consecuencias económicas y de empleo muy distintas, obviamente. ¿Es todo esto un disparate? No, no lo es. ¿Es discutible? Sí, no se trata de ocultarlo. Es un ejercicio en el que se intenta hacer ver lo que es posible si se decide promocionar las lenguas con mayor o menor intensidad, tal y como sucede en otros lugares y tal como se calcula en otros trabajos.

Las reacciones al informe más negativas que he podido ver estos días van desde la confusión interesada hasta los ataques personales, pero todos van en la misma dirección: hacer ver que la promoción de lengua asturiana y el gallego-asturiano es una pérdida de tiempo y de dinero. El trabajo demuestra que se puede considerar una oportunidad. En cualquier caso, decidir si una apuesta por un elemento tan singular del patrimonio cultural de Asturias es algo positivo o negativo es algo que compete a los asturianos. Personalmente creo que en el futuro la mayoría de las actitudes negativas hacia las lenguas de Asturias tenderán a desaparecer y estimar su valor económico será solo una anécdota académica.