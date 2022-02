Celos y autodestrucción

Para algunos la razón de vivir consiste propiamente en la miseria y la ruindad. La guerra interna del Partido Popular lo ha dejado al descubierto por inseguridad y celos. Pablo Casado quiso lanzar un órdago en Castilla y León y vio cómo, a pesar de la victoria, fracasaban sus expectativas. No solo las de gobernar con holgura, sino también la oportunidad de minimizar el impacto personal logrado por Isabel Díaz Ayuso en Madrid, pensando que si Fernández Mañueco obtenía los mismos resultados que ella, ella ya no sería lo mismo a los ojos del éxito. Erró; la presidenta de Madrid, lo quiera Casado o no, es el valor que cotiza.

Gravemente obsesionado con la idea mediocre e irresponsable de rivalizar con ella, se le disparó el rencor y, compinchado con el adversario político, que ya es decir, se decidió a jugar la baza de airear un supuesto tráfico de influencias con la burda excusa de la ejemplaridad. Esta, al parecer, no existía hace un par de semanas cuando requería la ayuda de Díaz Ayuso para la campaña electoral castellano-leonesa. Se supone que para entonces ya había puesto a Carromero y Filemón a vigilarla con los resultados que ya conocen. Probablemente no exista un retorno en esta nueva guerra abierta y encarnizada de la derecha, y Díaz Ayuso acabe siendo expulsada por “ejemplaridad”, pero también es posible que ello traiga consigo la muerte política de un líder débil e inseguro, escasamente visible para sus propios electores, además del final de la dirección de un partido que no hace más que complicarse mientras que Vox avanza. Casado se ha empeñado en ser el ángel exterminador del PP en el momento, además, en que los vientos soplaban a favor. Esto añade tintes trágicos en esta nueva fase autodestructiva de la derecha, que ya tuvo el siglo pasado como laboratorio a Asturias con Álvarez-Cascos, dispuesto a romper la unidad del PP por una cuestión fulanista. El “ejemplarizador” Casado quiere batir el récord nacional.