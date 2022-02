El chico no vale para esto

Aunque hasta la llegada de Casado todos los presidentes del PP habían hecho oposiciones, para ser presidente del Gobierno o aspirar a ello no es necesario (de hecho, en el PSOE solo Rubalcaba había opositado). Hacen falta otros saberes, entre ellos el de liquidar al adversario con buen estilo, golpes secos y definitivos, o bien largos desgastes, sin llenar las paredes de sangre. O sea, no basta el instinto homicida de todo gran político, hay que dominar la ejecución. De Casado sabíamos que no solo no había ganado oposición, sino que había sacado la carrera de aquella manera. Le fallaba esa “cultura del esfuerzo” que el PP predica. Cabría pensar que compensara el déficit de esfuerzo con un superávit en el noble arte del crimen político (que alcanza la excelencia dentro de casa), pero tampoco. Así que vayan pensando en otra cosa, o llamen sin más a Feijoo. Si no viene aún les queda Aznar.