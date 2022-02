Durante la guardia de Vox, la oficialidad no pasó.

Vox es el partido que mayor oposición ha planteado a la oficialidad dentro y fuera del Parlamento. Se inició una campaña de recogida de firmas por la Plataforma contra la Oficialidad que invitó a todos los partidos a colaborar, pero solo Vox se ofreció públicamente y montó mesas de recogida de firmas, además de ayudar a la plataforma en su despliegue ciudadano, superando ya las 21.000 firmas, incluso en Bimenes.

Cuando Barbón convocó a los partidos a iniciar conversaciones para reformar el estatuto, Vox propuso a PP, Cs y Foro formar un grupo que consensuara una posición común antes de acudir a reuniones que ya anticipamos que eran un engaño, porque la FSA no quería negociar nada. No atendieron nuestra llamada y acudieron a ciegas a una reunión de protocolo de la que salieron como entraron, pero dándole la coartada de la transversalidad al presidente del PSOE más sectario que hemos tenido en Asturias. Finalmente hemos constatado que lo que vaticinaba Vox se ha confirmado, y la reforma era solo la muleta para la oficialidad.

Tras la negativa del PSOE de incluir a Vox en las conversaciones, todas nuestras preguntas al presidente desde octubre tuvieron por objeto desenmascarar el fondo de la reforma de Barbón. Pero nunca aclaró qué quería reformar, no indicó qué nuevas competencias deseaba, ni qué entendía por oficialidad amable. Y ahora nos enteramos de que el Principado tenía un informe de 2020 que hablaba de un coste de más de 170 millones para imponer la oficialidad, y la obligatoriedad desde su aprobación en la educación y la administración, que ocultó hasta que fracasó su intento de traición a los asturianos. El responsable de esta ocultación es Barbón, que debería dimitir por el escándalo “Llinguagate” como Nixon con el “Watergate”.

El “presidente del liderazgo ausente”, como lo llama la izquierda, que inició esta supuesta negociación con 20 diputados y todo un gobierno detrás, no lideró su mayor apuesta política y lo que es ya su mayor fracaso público. Quiso reformar la norma más relevante de la región sin consenso, chapuceramente en reuniones de 30 minutos, y aplicando un cordón antidemocrático a miles de asturianos. Un político así es parte del problema y limita su futuro político para los necesarios consensos que necesitará nuestra región y nuestro país.

Ante el avance de una negociación de izquierdas y el diputado más identitario de Foro y dada la poca repercusión de la traición, Vox sacó el debate a la calle en vallas publicitarias. Una campaña arriesgada, atrevida, creativa, que disgustó a los protagonistas de la negociación en la sombra. El primer cartel, de cinco, con Pumares como responsable de la imposición de la oficialidad y el segundo con los dos responsables besándose, Barbón y Pumares, emulando el famoso beso de Brezhnev y Honecker, un cartel que apareció en medios nacionales y extranjeros.

Me responsabilicé públicamente de la campaña y me costó reproches públicos de Barbón y del presidente de la Junta. A diferencia de ellos no estoy en política para hacer carrera y sí para defender lo que creo, por eso esas reprobaciones me reafirman en que hemos hecho lo que teníamos que hacer.

Y todo con dos diputados. Otros partidos denominados de derechas deberían explicar qué hicieron para evitar la oficialidad más allá de buscar fotos en vacías reuniones a las que nunca debieron asistir.

Vox ha parado la oficialidad. Una victoria de Vox. Estamos en política para trasladar a los asturianos lo que los políticos pretenden decidir a sus espaldas. La última acción de Vox ha sido instar al PP a presentar una moción de censura contra Barbón, el presidente de la mentira. Moción que Vox no puede presentar al no contar con el 15% de representación que exige el Parlamento. Veremos qué hace el PP.

Durante la guardia de Vox, la oficialidad no pasó.