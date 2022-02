Lárgate Michel

¿Podemos europeas y europeos confiar en que nos defenderá a todos y todas cuando haga falta un Presidente del Consejo de la UE que por segunda vez no ha sido capaz de plantarse de forma visible para defender a la Presidenta de la Comisión Europea al ser desairada por un dirigente político machista, en este caso un ministro de Uganda? Sinceramente, creo que no. Solo hay tres posibilidades, que el tal Charles Michel sea un machista todavía en el armario, que sea un panoli que no se entera de lo que pasa o que sea un cobardica que no se atreve a hacer lo que hay que hacer cuando llega el momento. Por cualquiera de los tres motivos debería irse a casa. Tras la anterior humillación a Ursula von der Leyen, hace casi un año, Michel pidió perdón y que se pasara página. Ahora es él quien debe quedarse al margen de la página que Europa escribe. Simplemente este hombre no nos representa.