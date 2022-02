El naufragio del PP

Josep Borrell ha dicho en el Parlamento Europeo que el futuro de la Humanidad quedará marcado por lo que ocurra en Ucrania. No cabe exagerar el momento dramático que vive el mundo. Se dirime si el uso de la fuerza se impondrá al derecho y el acuerdo en la relación entre los estados. Desde luego, la tensión va en aumento y al menos el inestable orden global está en juego. Según el último barómetro de Elcano, los españoles perciben a Rusia como la principal amenaza a su seguridad. Pero la política nacional se ha visto sacudida por un terremoto que reclama atención prioritaria por sus posibles consecuencias. Es difícil calibrar la hondura y los efectos de la crisis que de forma inesperada ha estallado en el Partido Popular. Todo depende de cómo y cuándo concluya.

Aún no se ha manifestado el conflicto interno en toda su dimensión. Están anunciadas nuevas revelaciones, que podrían aclarar si el seísmo tiene su origen en la ambición de Ayuso o en un chantaje urdido por la dirección del partido. En todo caso, esta crisis no es una más entre las vulgares luchas por el poder que nutren de forma discreta o explícita la vida política. Si el problema del PP consistiera solo en eso, el encontronazo que hemos presenciado no tendría tal potencial desestabilizador. La cuestión es que el partido se mueve con tacticismo, nervioso, sin adoptar una estrategia definida. Su actitud ante la reforma laboral pactada por el gobierno ofrece el ejemplo más reciente. La actuación del equipo dirigente ha generado malestar en la estructura organizativa y muchas dudas en los votantes. Tras la victoria en Madrid, ha ido perdiendo apoyo electoral en forma de constante goteo. En Castilla y León ha defraudado las expectativas. La desconfianza hacia Pablo Casado alcanza un nivel máximo y afecta a los electores del propio partido.

Una encuesta publicada ayer hace pensar que Ayuso sería aclamada entre los electores del PP en una disputa abierta con Casado por el liderazgo. Es un dato a tener en cuenta por otros posibles candidatos y quienes proponen la celebración de un congreso extraordinario. La situación es paradójica. Casado fue elevado azarosamente a la presidencia del partido, en una votación dividida, erigiéndose en un líder firme frente a la política blanda de los gobiernos de Rajoy. Y ahora sufre la indisciplina de un sector de ultraliberales, conservadores autoritarios y políticos relegados, que le critican duramente por débil e inconsistente. No solo le reprochan haber fracasado en el objetivo de unificar a la derecha, sino también que haya desorientado al partido, provocando una grave fractura interna.

El PSOE se sustenta en su historia y al PP le pesa su pasado. Aznar consiguió reunir una mayoría contra Felipe González, pero todo ha cambiado desde entonces. El sistema de partidos está en proceso de fragmentación y en la arena política española ha aparecido, por fin, un representante de la derecha radical europea. La evolución del PP y la del PSOE, en estos años, describen líneas paralelas y distantes, con algunas notables diferencias.

Es pronto para evaluar los daños que causará esta crisis. Es probable que en los próximos meses el voto del PP registre un fuerte descenso. En el transcurso de los próximos dos años habrá elecciones locales y generales. La situación es crítica para los populares y no es menos complicada para la democracia española. La evaporación de Ciudadanos deja un vacío en la política, que puede hacerse mayor por la crisis del PP. Durante la legislatura se ha producido un deslizamiento de la sociedad hacia posiciones cada vez más a la derecha. Hasta el jueves, las apuestas presagiaban un cambio de gobierno. Sin embargo, un gran número de electores que simpatizan y han apoyado a esos partidos tienen hoy la papeleta de no saber en quién depositar su confianza. Vox ejerce una atracción irresistible sobre una parte de los votantes del PP. Desaparición de Ciudadanos, la izquierda del PSOE en retroceso y sin cartel electoral, el independentismo que gira en torno a Puigdemont en pedazos, una crisis existencial del PP con el viento electoral a favor y el desconcierto de los votantes. La política española se llena de incógnitas y crece la incertidumbre. Conviene extremar la prudencia.