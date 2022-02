Responsabilidad del individuo y de la sociedad

Durante muchos años, la salud pública estuvo en el ministerio de gobernación. Como la responsabilidad de la salud colectiva recaía sobre el Estado, único que podía garantizar agua y alimentos en correctas condiciones sanitarias, vacunación masiva e investigación y control de brotes y de epidemias, ningún departamento más apropiado para ello que el que se ocupaba del orden. Cuando las enfermedades infecciosas pasaron a un segundo plano y se cantaba victoria, se produjo el surgimiento de las enfermedades crónicas paralelo al desarrollo en la tecnología, en el conocimiento y al incremento en el gasto. Entonces aparecieron voces críticas. Quizá la de más impacto, por dirigir la Fundación Rockefeller, fue la de John Knowles autor del libro “Haciéndolo mejor y sintiéndose peor”. Ya se había demostrado que los factores de riesgo de las principales enfermedades que entonces producían el 75% de las muertes, especialmente la cardiovascular, dependen de las elecciones de los individuos. Por tanto, según esta tesis, nos compete, a cada uno de nosotros, modificar el comportamiento una vez que el Estado advierte de los peligros. Es la década de 1970 cuando se da un impulso a la educación sanitaria y a la promoción de la salud como brazos más poderosos, o más propios, de la salud pública que ya no reside en el ministerio de gobernación.

La cruda visión de Knowles, que muchos comparten, es muy discutible. Tiene semejanzas con la polémica del mérito. La idea dominante es que, si se logra que todos tengan las mismas oportunidades, el resultado vital de cada uno dependerá en parte de sus talentos y sobre todo del esfuerzo y la ambición. Traducido a la salud pública, si todos reciben, por los canales de la educación sanitaria y la promoción de la salud, los mensajes que informan sobre los riesgos y cuál es el estilo de vida adecuado, adoptarlo es una cuestión de voluntad.

Una de las buenas, y malas, cosas de las creencias, valores y actitudes de los individuos es que son muy resistentes a las influencias. Es bueno para evitar ser marionetas del poder, sea cuál sea. Y malo porque cuando prende un comportamiento peligroso, como fumar, es muy difícil de erradicar. Convencer con razones, o mensajes, es muy difícil. Lo demuestran multitud de estudios. En uno reciente, a voluntarios votantes de izquierdas y derechas se les bombardeó con los mensajes que retroalimentan a la facción contraria. Naturalmente, sin que ellos lo supieran. Se esperaba que inmersos en ese mundo cambiaran o moderaran su actitud: Se hicieron más recalcitrantes. Se confirma una vez más que en la vida uno trata de confirmar sus prejuicios. Prejuicios que se forman en el medio donde crece. Digo prejuicios porque no se sustentan en razones, y esa ausencia es la que los hace tan resistentes. Forman parte de nuestra manera de ser como una especie de esqueleto mental.

Sin embargo, hay pruebas que demuestran cómo a través del dialogo ordenado y respetuoso, las personas pueden modificar su opinión o al menos, entender los puntos de vista de los otros. No creo que sean los argumentos de la otra parte las que los hace cambiar unas veces de parecer otras de actitud. Porque si así fuera, hubiera bastado para que la gente dejara de fumar con los sólidos argumentos de salud pública. No tuvieron éxito durante muchos años, ni siquiera las amenazantes advertencias en las cajetillas. Creo que esos diálogos se aprovechan de una las capacidades que tenemos: la de imaginar cómo es y qué mueve al otro. Ponerse en su piel facilita el entendimiento, la compasión y la aceptación, o como mínimo a la tolerancia. Basta imaginar aquellos mineros que trabajaban en condiciones difíciles y peligrosas durante horas, que varias veces habían escapado de la muerte de la que no se libraron varios compañeros, que día a día veían su capacidad respiratoria disminuir. Sacrificaban su salud a cambio por un salario miserable. Salían de la mina, agotados, casi sin esperanzas: qué difícil no sucumbir al alcohol y al tabaco y a cualquier otro paraíso artificial ¿Qué responsabilidad tenían esos mineros sobre sus elecciones poco saludables? ¿Y cuánta la sociedad?

Si fumar, o beber, o practicar sexo peligroso, o conducir temerariamente, o ser obeso, o sedentario, es responsabilidad personal: ¿debería el sistema sanitario exigirles un copago proporcional? Porque, dirán algunos, no quiero que con mis impuestos atiendan a enfermos que lo son porque les dio la gana. Sin embargo, sabemos que pocas veces se usa la razón en la toma de decisiones. Se elige sin saber por qué. Influidos por la propia naturaleza, la crianza y las circunstancias, como le ocurre al minero.

Qué acciones le corresponde al Estado imponer a los individuos y cuáles deben ser de libre elección de cada miembro, es un debate cuyos términos están influidos por la idea que se tiene de sociedad. Idea que reside en cada individuo y que apenas solo puede manifestar con su voto.