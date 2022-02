La sombra de la premisa mayor

“La premisa mayor es la que no se nombra”, solía decir el inolvidable Juan Cueto. En la crisis de Berlín de 1961 en el Check Point Charlie la premisa mayor de la amenaza nuclear andaba detrás, aunque en primera línea estaban frente a frente los tanques de USA y la URSS de aquella formidable foto. En la crisis de los misiles de Cuba, un año después, no avanzaban tanques, sino barcos de transporte, pero el cruce directo de amenazas entre las dos grandes potencias tocaba de lleno la premisa mayor de la guerra nuclear. ¿Dónde está la premisa mayor en la crisis de Ucrania? No se habla de ella, no sale en partes de movimientos pre-guerra, es como si no existiera. No solo Ucrania, sino buena parte del Este de Europa, estaría poco menos que inerme frente a una invasión rusa a gran escala, por lo que en el fondo solo la premisa mayor está aguantando por el frente. ¡Ufff!