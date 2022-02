Casado, en su trinchera

Se resiste Pablo Casado a entregar el cetro, aun cuando reclamen metafóricamente su cabeza miles de madrileños a las puertas de la sede central del partido repartido y otros muchos más en las colonias populares y en los ultramarinos de las redes sociales. No acaba de visualizar, en su impostada ceguera, que ha perdido el pulso con Díaz Ayuso, Isabel la catódica, emperatriz de Malasaña, la nueva princesa del pueblo, Belén Esteban de la política a la que se idolatra y se le perdona cualquier gazapo.

El presidente del PP se alzó con el mando como vía de salida serena a la encarnizada lucha de poder entre dos mujeres irreconciliables: Soraya Sáenz de Santamaría y Dolores de Cospedal. A quien se impulsó como solución salomónica a las nefastas consecuencias de una lucha fratricida se le reclama ahora no convertirse en el problema principal del partido. Opinan los detractores del líder abatido que cada día que pase encastillado en las almenas de Génova más se desangrará su partido, más partido que nunca, en la acepción más quebrada de la palabra. Y ahí sigue, agazapado en la trinchera mientras le silban bombas por encima del casco,

En tale tesitura, Casado está abocado a abandonar Génova, a llenar la maleta de camisas y mudas y tomarse unas descansadas vacaciones, alejado del mundanal ruido. Un vuelo a Venecia, por ejemplo, huyendo de la cólera madrileña, le vendría de perlas, a él que no ha perdido esa cara de no haber roto un plato, de querubín tal que el Tazsio del relato veneciano de Thomas Mann. No existe mejor cura para la depresión que contemplar el tránsito de las horas mareando un dry Martini en una tumbona del Lido, mientras suena en lontananza un adagietto de Mahler.