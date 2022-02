Impuestos y plumeros

La consejería de Medio Rural y Cohesión ha anunciado un nuevo plan para la erradicación del plumero de la pampa, continuando campañas anteriores. En el 2021, anuncia, se ha actuado sobre 178 hectáreas, retirado 1.232.240 ejemplares, que han alcanzado la cifra de 14 toneladas que se han gestionado como residuos. En tres anualidades de las anteriores campañas se han gastado unos 2.000.000 de euros, entre fondos propios y europeos

La perspectiva de uno mismo y de algunos conocidos es que esas campañas de erradicación son, en parte, un fracaso, ya que en zonas en que se ha trabajado para arrancar la planta esta ha vuelto a resurgir. De ser ello así, parece que la efectividad de esos trabajos es limitada. Merecería la pena conocer con detalle dónde se han producido esos resultados negativos y sus causas, entre otras cosas porque no es de recibo que el dinero público –es decir, de los bolsillos de cada uno de nosotros– sea inefectivo o escasamente efectivo.

Los gobiernos, en general, son tan voraces para recaudar impuestos como poco cuidadosos con su uso. ¿Cuántas son las veces, por ejemplo, en que se abre o reabre una calle para obras o en que se cambian sus adornos o modifican sus aceras? Pero no son solo las pequeñas obras en las que se despilfarra el dinero, sino en proyectos cuya utilidad es escasa o nula. Fíjense ustedes en los fondos europeos que van a llegar (y que pagaremos todos, de forma directa o de forma aplazada): el destino para ellos que solicitan la mayoría de las administraciones no se puede decir que tenga más utilidad que la inversión en gasto y, desde luego, no van a ser inversiones capaces de generar riqueza ni empleo (salvo público, para su atención o cuidado). En términos nuestros: van a ser unos nuevos fondos mineros, en gran parte.

Por cierto, prepárense para los nuevos impuestos.