Clamor Feijóo

Núñez Feijóo se abre camino en el Partido Popular, bajo palio, ungido por otros barones. No es que se haya sentado a esperar el momento idóneo tras dejar pasar el primer tren, pero sabe que a los 60 años tiene una última oportunidad de subirse al segundo cuando ni él mismo creía que se iba a presentar ante sus narices. García Egea, el cerebro que escupe huesos de aceituna, dimitió, y Pablo Casado, que pasará a la historia por ser el primer político de la oposición que se compinchó con el adversario en contra de los intereses de su propio partido, intenta ganar tiempo en busca de una “salida digna”. Si se obstina en resistir, dentro de poco no va a poder pisar la calle en esta España contaminada por el odio y el escrache.

Pero vamos al futuro inmediato que parece ser el presidente de Galicia. Núñez Feijóo, en la disyuntiva gallega de viene o se detiene, ha decidido esta vez subir en vez de simular que baja. Es consciente de que el partido no tiene otra a la que asirse y que lo va a aclamar como una esperanza de supervivencia. Con él la sangría se detendrá, aunque Vox va a poder seguir utilizando el recurso de la “derechita cobarde” en un país más polarizado que nunca desde que el PSOE optó por radicalizarse, pactar con la izquierda antisistema, los separatistas catalanes y los batasunos. No dejará, en cambio, la parcela del centro allanada al PSOE, en el caso improbable de que el sanchismo la pretendiera utilizar algún día. Es probable también que con él nazcan remotas ilusiones para una derecha que se marchitaba lentamente por la inoperancia de su torpe dirección cainita y desconocedora del terreno donde pisaba. Pendiente de la Fiscalía, Díaz Ayuso seguirá siendo víctima de esa izquierda de doble rasero que no repara, por ejemplo, en que la alcaldesa de Barcelona está imputada por malversación. Pero, al menos, será sin la complicidad de los suyos.