Por sus gestos los conoceréis

Me hacen mucha gracia las apariciones televisivas en ruedas de prensa −o en los pasillos del Congreso o en las sedes de sus partidos políticos− de ministros, miembros, miembras, miembrxs, miembr@s, miembres y demás cargos del ramo que fuere. No por lo que dicen o cómo caminan con donosura y gran prisa y zancada sobre las alfombras, sino por dos gestos que su asesor de imagen seguro que les encareció no dejar de emplear. Primero, van provistos de una o varias carpetas con mogollonazo de folios que jamás consultan. Segundo, manosean el aire con un bolígrafo o rotulador entre los dedos. La idea es, sin duda, mostrar al telespectador votante que están ocupadísimos u ocupadísimas u ocupadísimxs, etc., que van a salir pitando a rellenar foliazos de estado mayor y de la importancia más decisiva para el porvenir de la especie humana, a mano y como posesos, en cuanto se quiten de delante los periodistas a quienes no tienen más remedio que atender; dichosa democracia. O sea, hacen lo que hacíamos en la mili los que hicimos la mili: escaquearnos, mover cosas de un lado a otro con cara de muy afanados para que el suboficial no nos pillase haraganeando y nos empaquetase o pusiese a currar de verdad. O sea, fingir.

---

A quienes prefieran una bien hecha diversioncita en la pantalla −sin monstruos distópicos ni distopías monstruosas− para entretener sus frías y grises tardes de invernal lluvia sin tener que recurrir al estabulamiento de los centros comerciales, les recomiendo una horita de devaneo con cada uno de los (supuestos) “Crímenes perfectos”, ligeros episodios cerrados, donde se aplica el método del mítico, ay, teniente Colombo: en los primeros minutos ya conocemos el crimen y al criminal. A desentrañarlo y desenmascararlo van singulares polis franceses, renovados cada equis capítulos con el fin de no cansar. Y se puede dormitar incluso, y sin problema.

---

Aunque ojo al parche: resulta que ya no hay series en las pantallas: hay apuestas seriales. Resulta que ya no hay películas: hay propuestas fílmicas. Resulta que ya no hay novelas: hay propuestas narrativas. Resulta que ya no se canta: se defiende un tema. Resulta que ya no se dice “perfecto” sino “perfect”. Resulta que ya no se dice “estamos preparados” sino “todos ready”. Pues nada, a mandar. El dueño del lenguaje es el pueblo soberano: eso sí, bien aleccionado por lo que interese al Poder y al mercado (pleonasmo) en cada momento. Como decía, más o menos, un personaje a otro en aquella viñeta (ahora quizá ya no haya chistes, puede que haya “intervenciones gráficas verbales ostranenieísticas”, que mola más…) de Forges, Chumy Chúmez u otro genio semejante del paleolítico, ahora no caigo: “Yo le llamo al pan, ‘flopso’, y al vino, ‘brancho’; y a lo demás, lo llamo como diga el director general”.

---

Viene hacia Brel y hacia mí por el paseo del Muro un antiguo conocido, excompañero de trabajo, tipo de naturaleza suspicaz que parece entrenarse a diario en acrecer sus paranoias desde que le han nombrado no sé −ni me interesa− qué cargo público. Va mirando a uno y otro lado para que lo reconozcan, saludando aunque no lo reconozcan, henchido en su mindundez. Ya me amenaza desde lejos con su índice y su ceño, mitigados por una artera sonrisa conciliadora y electoral: “Me he enterado de que andas hablando mal de mí”, me solmena, tan temprano y con tan buen día. Me encocoro todo y decido responderle con una brevísima clase gramatical: “Te equivocas. Yo no hablo mal. Hablo muy bien de lo muy mal que estás haciendo las cosas”. Baja el dedo, lo dejo desconcertado, aprieto el paso y mi perro otea feliz el suave nordeste.

---

Miren qué espléndido palíndromo de 30 caracteres más chulo me deja en el correo mi amigo invisible leísta, al que ya noto con ganas de dejar su ingenio descansar: “Oí mal, ¿el león a Papá Noel le lamió?”