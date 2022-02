Interés geotérmico de La Palma

Quien haya tenido la fortuna de visitar el Parque Nacional de Timanfaya y tras observar las caprichosas formas que originó la lava en las erupciones de 1730-36 y 1824, se habrá sorprendido al ver cómo asan pollos y otras viandas en el conocido Islote de Hilario, aprovechando el calor que exhala el subsuelo, o contemplar arder ipso facto las ramas secas de aulaga que se vierten en un pozo, así como el agua arrojada al hoyo y convertida de inmediato en vapor expulsado súbitamente al vacío. Estos hechos señalan que el proceso ígneo lanzaroteño permanece despierto, elevándose de manera sustancial la temperatura por debajo de la superficie, de ahí el nombre de “Montañas del Fuego” de este sobrecogedor paraje de apariencia lunar.

La energía geotérmica se genera en ámbitos donde acontece un vulcanismo relativamente reciente, pudiendo utilizarse el agua calda y el vapor que ocasiona de dos maneras: como calefacción y/o para electricidad. Un ejemplo de recuperación de la geotermia es el que realiza Islandia –país situado en la prolongación de la dorsal Mesoatlántica, un borde de placa divergente caracterizado por un dinamismo efusivo desmedido–, donde la mitad de la potencia que allí se consume proviene de áreas termales, ya que muy cerca del exterior, incluso aflorando, se encuentran fluidos en condiciones supercríticas.

Italia fue la primera en obtener, desde 1904, electricidad utilizando el temple natural existente en la Toscana al construir una planta en Larderello (Pisa). A partir de esa experiencia pionera se sumaron a esta ocupación otras naciones, destacando sobremanera EE UU (en 1960, levantó en “The Geysers”, al norte de San Francisco, la mayor central del mundo), Filipinas, México, Indonesia, Japón, Nueva Zelanda, Costa Rica, El Salvador… Con estos equipamientos se consiguen miles de megavatios.

Desde un punto de vista geológico, para rentabilizar el grado calórico terrestre es necesario disponer de una cámara magmática lo bastante profunda como para asegurar una presión adecuada, que se produzca un enfriamiento lento, y la existencia de un circuito hídrico natural. Además, resulta muy beneficiosa una cobertera pétrea aislante que impida que se escape la irradiación.

De todas maneras, se debe aclarar que la energía geotérmica, aunque calificada de renovable y sostenible, no es inagotable, pues cuando los fluidos –creados merced de la actividad volcánica– son bombeados, difícilmente pueden ser sustituidos y caldeados lo suficiente como para recargar el depósito. Sin embargo, es posible provocar una reacción estimulada mediante un circuito cerrado, inyectando agua y sobrecalentándola al contacto con la fuente caliente. Para explotar una geotermia somera resultan de utilidad las “bombas reversibles” con un intercambiador enterrado, de manera que en verano aporten refrigeración (el calor extraído de la vivienda es conducido al subsuelo) y en invierno calefacción (de manera inversa a la anterior).

En Canarias, con un potencial geotérmico enorme, no es nueva esta utilización, pues se han construido –en Tenerife, Gran Canaria y, sobre todo, en Lanzarote– del orden del medio centenar de plantas de baja entalpía (temperatura inferior a 150 ºC), aplicadas a climatizar complejos turísticos. Esta producción ecológica ya supera los 7.200 kW y se estima que podría generar un tercio de la energía limpia en el archipiélago, con un mínimo impacto sobre el medioambiente, pues no crea gases de efecto invernadero al no existir una fase de combustión.

Ahora que ha concluido la emisión de Cumbre Vieja (La Palma), parece oportuno acometer una rigurosa investigación ex profeso –singularmente con miras a ubicar sondeos mecánicos que capten la incandescencia en los lugares más idóneos– que, junto al caudal de información acopiado en torno a la erupción, permita valorar este tipo de recurso en una zona que tiene la experiencia de haber padecido una vigorosa efusión lávica aún humeante y todavía con puntos de ignición dentro del cráter, alcanzando en las fumarolas los 850ºC sólo a un metro de profundidad.

¿Cómo se puede afrontar este gran reto? Para lograrlo, a la par de los estudios científico-técnicos aludidos, es preciso disponer de fondos económicos pertinentes, que podrían provenir del “Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia”, núcleo del fondo europeo conocido como “Next Generation EU”, que dispone de una colosal cuantía de 800.000 millones de euros, de los cuales España recibirá unos 140.000. Dado que un porcentaje de los mismos (el 9%) se prevé destinarlo a una transición energética justa e inclusiva, sería provechoso dedicar un pellizco para aprovechar el calor de esta isla, instalando centrales de producción eléctrica y tender así a su autoabastecimiento.

Después de las lastimosas imágenes que hemos visto, bien merecen los palmeros un gesto solidario del resto de sus compatriotas españoles.