La Embajada de Ucrania en España hace un llamamiento a nuestro país para que se deje de acompañamientos sentimentales y que materialice su ayuda con la provisión de cascos y chalecos antibalas.

Ya es tarde, incluso para dar lecciones de historia y ver por qué se ha llegado a este punto, cuando la población ucraniana lleva tanto tiempo con la espada de Damocles sobre su cabeza.

Falta pedagogía para encajar tanta veleidad diplomática, que es en definitiva quien acelera la orden de ataque, sus consecuencias.

Que la guerra va por barrios se constata en el mapa bélico mundial, baste con mirar las misiones donde existen posiciones armamentísticas en expectativa fronteriza por lo que pudiera pasar, y pasó.

Los cascos y chalecos antibalas son equipos de protección individual que pueden ser protección civil cuando ya vaticinas que las fuerzas invasoras ocuparan las grandes ciudades, y los francotiradores, al estilo Sarajevo, se apostaran anotando las bajas como quien obtiene puntos. Es cruel pero es la realidad.

En Mostar, Bosnia Herzegovina, nos exigían a los cooperantes casco y chaleco, entonces ya era anti-deflagración. Los chalecos antibalas estaban obsoletos hace treinta años, cuanto más ahora que se busca causar el mayor daño con más efectividad destructora.

No ya la comunidad internacional, España debería ir activando sus organizaciones no gubernamentales para atender, in situ, sin más dilación a la población civil que huye de una muerte segura, por mucha capacidad selectiva que busque el judoca Putin. Ocupar Chernóbil es de una maldad infinita.

Los chalecos antibalas y los cascos, pensamos, no son la necesidad más apremiante del pueblo ucraniano.

Debemos ayudar a que esta locura, ya anunciada en tiempo y forma, termine con el menor número de bajas, pues la relación de fuerzas entre Rusia y Ucrania es inconmensurable.

No se puede contener con equipos de protección individual un daño a la Humanidad, que eso es lo que representa el pueblo ucraniano.

¿Nos ponemos a fabricar cascos y chalecos como si fuesen mascarillas?