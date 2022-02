Cómo construir un líder

Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso llevan tiempo luchando por el liderazgo del PP. Golpes en la mesa y sospechas de corrupción a un lado, lo que busca el partido, en realidad, es un líder. Como todos. Y como si fuera algo fácil. La psicología de las organizaciones lleva años estudiando cuáles son los mejores estilos de liderazgo. Los que consiguen hacer funcionar a sus equipos y que todo esté engrasado al milímetro, sin desajustes.

Existen varios tipos de líderes y, por lo tanto, de liderazgo. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Saquen sus propias conclusiones. Pueden hacer las analogías que quieran. Esta clasificación sirve tanto para el PP como para el resto de partidos políticos, para empresas –por supuesto–, e incluso para equipos de fútbol. Todos necesitan un ancla, alguien que dé el paso al frente ya sea de forma pública o privada y que le dé un empujón a la organización. Al final, de lo que se trata es de encontrar a una persona que tome las decisiones acertadas basándose en el análisis de los hechos en cuestión de segundos. Antes de empezar, un ligero apunte, hay veces que se confunde liderazgo con extroversión cuando son, en ocasiones, términos antagónicos. Por ejemplo, nadie discutirá que durante años Messi fue el líder del Fútbol Club Barcelona –por poner un ejemplo accesible para casi todo el mundo–, sin embargo, no era alguien que se caracterizara por su extroversión. Más bien todo lo contrario.

Tras muchas deliberaciones e investigación, la psicología ha llegado a la conclusión de que hay cinco tipos de líderes. Puede haber más, pero estos son los fundamentales. Los que más abundan en la política, la empresa o el futbol.

El primero es el de tipo “laissez-faire”. No se asusten, es el único que tiene un nombre raro porque proviene de una expresión francesa que viene a significar “dejar hacer”. Este tipo de líderes se caracterizan por delegar en exceso, por no intervenir demasiado –y con la menor cantidad de control posible– y no suele admitir el “feedback” con el resto de su equipo. Su base es que a los trabajadores que ya tienen mucha experiencia no hace falta ni motivarlos ni supervisarlos para que sean productivos. Solo hace falta dejarse llevar. Por su puesto, esta clase de liderazgo tiene sus desventajas. No todos los trabajadores tienen este tipo de características, los hay que necesitan un mayor control para conseguir estar más motivados y, por lo tanto, producir más. Con lo que, sin el equipo adecuado detrás, este estilo de líderes lleva a severos problemas de rendimiento.

La segunda clase es el líder autocrático. Es un estilo de liderazgo muy vinculado con el poder, se dan órdenes y no pueden ser desobedecidas por la cadena de mando. No se permite la discusión, tampoco la crítica. No obstante, estos líderes suelen ser tremendamente obsesivos, controlan hasta el más ínfimo detalle llegando hasta el absurdo. Suelen pasarse muchas horas improductivas en el puesto de trabajo, lo que acaba provocándoles problemas con la familia y, llegado un momento de su vida, se encuentran con que lo único que tienen es el trabajo. Triste. Suelen tener problemas con sus trabajadores también. Vamos, que todo mal.

Los terceros son los líderes democráticos –son todo lo opuesto– o también llamados “participativos”. Crean entusiasmo entre sus trabajadores, priorizan la participación del grupo y asumen que los demás no se comportan de forma egoísta. Promueven el diálogo y las discusiones constructivas. Esas en las que no se levanta la voz, porque el resto son solo ruido. Parece un camino de rosas, pero también tienen sus cosillas. Cuando hay un conflicto tardan en tomar la decisión, por lo que el tránsito se eterniza.

El penúltimo es el liderazgo transaccional. Es curioso. Estos líderes fundamentan su actividad en intercambios para dinamizar los grupos. Los trabajadores reciben recompensas por su desempeño y el líder ve la tarea cumplida. Sin muchos alardes, ni accesorios. Es un tipo de liderazgo correcto para los momentos de estabilidad, pero que hace aguas cuando hay marejada.

Como postre llega el líder transformacional, y que se caracteriza por usar altos niveles de comunicación, generan una visión de la organización compartida y transversal. Suele aportar gran flexibilidad, pero los objetivos y los valores suelen ser constructos difusos. Nada nítidos.

No hay líderes perfectos.